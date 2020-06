Věřte nebo ne, za chvíli to bude již jeden celý týden od začátku vývojářské konference WWDC20. Apple má po dobu již několika let ve zvyku ihned na začátku této konference představovat nové operační systémy pro svá zařízení. Letošní konference v tomto případě nebyla výjimkou, na druhou stranu ale letošní konference lehce „originální“ byla. Vzhledem ke koronavirové situaci byla společnost Apple nucena konferenci uvádět online – klasicky je totiž zvykem, že je přístupná i pro fyzickou návštěvu. V rámci WWDC20 jsme se konkrétně dočkali představení iOS a iPadS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14. O veškerých informacích, které o nových systémech chcete vědět, vás neustále informujeme – v tomto článku se společně podíváme na 5 skrytých novinek ve watchOS 7, které si zaslouží pozornost. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Sdílení ciferníků

Jednou ze skrytých novinek, kterou sice Apple na konferenci představil, ale mnoho uživatelů ji nezaznamenalo, je možnost pro sdílení ciferníků. To znamená, že vámi vytvořený ciferník můžete jednoduše pomocí aplikace sdílet s vašimi kamarády, anebo třeba s rodinou. Pokud se tedy například vašemu kamarádovi či rodinnému příslušníkovi váš ciferník líbí, tak nově není nutné, aby jej ručně musel nastavovat a stahovat potřebné aplikace. Jakmile dotyčnému váš ciferník zašlete, tak stačí, aby na něj klepnul. V případě, že se ve vašem ciferníku nacházely nějaké komplikace aplikací třetí strany, tak se dotyčnému jednoduše stáhnou. Ciferník lze poté samozřejmě klasicky upravit v aplikaci Watch na iPhonu. Pokud chcete v rámci watchOS 7 ciferník sdílet, tak stačí, abyste na domovské obrazovce s ciferníkem podrželi prst, a poté stiskli tlačítko sdílení (čtvereček se šipkou). Pak už si jen stačí vybrat, komu ciferník nasdílíte, případnou zprávu, a je hotovo.

Více komplikací jedné aplikace

Jak jistě víte, tak ve watchOS 7 nemusíte využívat pouze nativní komplikace – existují i takové komplikace, které pochází z aplikací třetí strany. Až do watchOS 6 platilo, že můžete mít současně v rámci ciferníku pouze jedinou komplikaci z jediné aplikace. Pokud tedy aplikace nabízela více různých komplikací, tak jste si mohli na ciferník umístit jen jednu. V případě watchOS 7 se ale tohle změnilo a nově si můžete na ciferník přidat hned několik komplikací z jedné aplikace. Pokud tedy nějaká aplikace nabízí hned několik ciferníků, tak si nemusíte vybírat, ale můžete využít klidně všechny najednou.

Apple přidal ve watchOS 7 přidal také nový ciferník s názvem Chronograf Pro:

Fotogalerie Apple Watch-Chronograf Pro 2 Apple Watch-Chronograf Pro 3 Apple Watch-Chronograf Pro 4 Apple Watch-Chronograf Pro 1 Vstoupit do galerie

Kondice baterie

Další skrytou funkcí, o které se Apple nezmínil, je přidání kondice baterie do nastavení Apple Watch. Kondice baterie je v rámci watchOS 7 k dispozici jako klasický procentuální údaj, který vás informuje o maximální možné kapacitě nabití vašich Apple Watch. Tato maximální kapacita se neustálým využíváním baterie samozřejmě snižuje, a jakmile se dostane pod 80 %, tak se doporučuje výměna. Kondice baterie je součástí iOS a iPadOS již delší dobu, kromě Apple Watch se přidání funkce pro zobrazení kondice baterie dočkaly také MacBooky. Pokud chcete na vašich Apple Watch kondici baterie zobrazit, tak stačí, abyste přešli do Nastavení -> Baterie -> Kondice baterie, kde už si maximální kapacitu můžete zobrazit. Kromě toho je v této sekci nastavení k dispozici také Optimalizované nabíjení baterie, které zabraňuje stárnutí baterie tím, že ji nenabije na více než 80 %, pokud to samozřejmě nebudete potřebovat. Je všeobecně známé, že všechny baterie se nejraději pohybují mezi 20 – 80 % nabití.

Force Touch

Snad jediná novinka, která je v rámci watchOS 7 negativní, se týká Force Touch. Apple se totiž v rámci watchOS 7 rozhodl kompletně a u všech modelů Force Touch deaktivovat. Pokud si nemůžete vybavit, co to Force Touch je, tak se jedná o možnost, díky které je displej hodinek schopen reagovat na sílu stisku – tj. podobná funkce, jako 3D Touch u iPhonů. V rámci Apple Watch dokáže Force Touch opravdu velmi usnadnit ovládání – jakákoliv taková funkce je na tak malém displeji rozhodně pozitivní a přínosná. Na druhou stranu ale někteří uživatelé uvádí, že po aktualizaci o Force Touch nepřišli – zdali se jedná o nějakou „chybu“, anebo o Force Touch doopravdy přijdeme, se dozvíme nejspíše až s příchodem dalších beta verzí. Pokud tuto situaci porovnáme se 3D Touchem u iPhonu, tak zjistíme, že starší iPhony o něj nepřišly a stále je podporují, byť je v systému k dispozici i novější Haptic Touch. Uvidíme, co si pro nás Apple přichystá – momentálně se můžeme jen modlit pro dobrý scénář.

Odstranění prvků z ovládacího centra

Stejně, jako v případě iPhonu, iPadu a nově také Macu či MacBooku, tak i Apple Watch disponují ovládacím centrem. Do tohoto ovládacího centra se dostanete tak, že na domovské obrazovce přejedete prstem zdola nahoru; v případě, že se nacházíte v aplikaci, tak stačí u spodní hrany displeje podržet malou chvilku prst, a poté přejet směrem nahoru. V rámci watchOS 6 jste si mohli veškeré prvky v ovládacím centru různé přeskládat, abyste ty, které potřebujete, měli vždy nahoře. Uživatelé však samozřejmě úplně všechny prvky využívat nemusí, a tak ve watchOS 7 přibyla možnost, díky které si můžete některé prvky kompletně skrýt. Stačí přejít do režimu úprav ovládacího centra, kde stačí klepnout na malou červenou ikonku minus, čímž se ikona odstraní.