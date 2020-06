První dojmy z 1. bety watchOS 7: Stojí za vyzkoušení?

Pokud patříte mezi uživatele jablečných hodinek Apple Watch a všeobecně se řadíte mezi jablečné příznivce, tak vám určitě neunikla pondělí konference WWDC20. V rámci této konference Apple po dobu již několika let představuje nové operační systémy pro všechny své produkty, jejichž portfolio se časem neustále zvětšuje. Konference WWDC v klasických podmínkách probíhá nikoliv jen online, ale také přímo „fyzicky“. Mnoho lidí neví, že WWDC je konference přímo od Applu a zároveň mnoho lidí ani neví, že zde nedochází pouze k představení nových systémů – jedná se o několikadenní konferenci, jenž je určená právě vývojářům. Dost ale informací o konferenci WWDC jako takové. Pojďme se společně podívat na jeden z nově představených operačních systémů, kterým je watchOS 7.

Nutno podotknout, že po boku watchOS 7 jsme se dočkali také představení iOS a iPadOS 14, macOS 11 Big Sur a také tvOS 14. I přesto, že se při představení mohl jakožto nejvíce „(r)evoluční“ systém zdát právě macOS 11 Big Sur, tak je v tomto případě pravdou spíše opak. V případě macOS 11 Big Sur jsme se dočkali spíše designových změn. Na rozdíl od něj, watchOS 7 nepřináší prakticky žádné designové změny, ale několik nových funkcí, které ocení snad každý uživatel Apple Watch. Dočkali jsme se ale také jednoho obrovského zklamání, o kterém si řekneme více v dalších odstavcích. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Design zůstává „při starém“

Jak už jsem nakousl v jednom z odstavců výše, tak co se týče designu, tak je v případě watchOS 7 vše při starém. Co si ale budeme nalhávat, design rozhodně v tomto případě není špatný a navíc k tomu, na tak malém displeji, který Apple Watch mají, toho jednoduše moc nevymyslíte. Pokud byste tedy hledali výrazné designové změny po vzoru macOS 11 Big Sur, tak vás bohužel musím zklamat. Mohu vás ale ujistit, že právě nové funkce vás rozhodně potěší a budou zajímat. Co se týče ciferníků, tak ten ve watchOS 7 přibyl jediný – nese název Chronograf Pro.

Stabilita a výdrž

Nové verze operačních systémů jsou po skončení konference WWDC pro vývojáře přístupné zpravidla do několika málo minut. Ani letos tomu nebylo jinak a vývojáři si pomocí speciálních konfiguračních profilů mohli watchOS 7, společně s ostatními operačními systémy, nainstalovat prakticky ihned. Pravdou ale je, že nové operační systémy, jenž jsou vždy k dispozici pouze ve vývojářské beta verzi, si může jednoduše nainstalovat široká veřejnost. Stačí, aby na internet unikl onen vývojářský profil, který si poté může nainstalovat opravdu kdokoliv – klidně i vy. To, co klasické uživatele před instalací vývojářské beta verze vždy zajímá, je stabilita a výdrž baterie. Stejně jako v případě designu, tak i v případě stability a výdrže mohu říci, že se nic nezměnilo. Hodinky stále pracují jak mají, aplikace nepadají a vše funguje bez sebemenších problémů (až na nějaké nové funkce). Co se týče výdrže baterie, tak i v tomto případě mohu potvrdit, že mé Apple Watch Series 4 dokáží vydržet cca jeden a půl dne na jedno nabití, takže stejně jako ve watchOS 6.

Nové funkce

Největší novinky se ve watchOS 7 týkají nových funkcí. Apple se rozhodl do watchOS 7 přidat hned několik novinek, které svým způsobem reagují na požadavky uživatelů a na současnou situaci. Co se týče reakce na požadavky uživatelů, tak jsme se konečně dočkali přidání nativní podpory pro sledování spánku. Pokud si tedy pomocí nějaké aplikace třetí strany vedete svůj vlastní „spánkový deníček“, tak nově můžete využít nativní aplikaci Zdraví, kde se možnost pro sledování spánku nachází. V rámci sledování spánku se nachází informace o času v posteli, nastavit si však můžete i rozvrh spánku a mnoho dalšího. Apple v tomto případě chce, aby uživatelé měli lepší spánek, a aby se naučili pravidelnosti. S příchodem sledování spánku přišel také speciální nový režim spánku, který si můžete aktivovat ručně, anebo právě pomocí již zmíněného rozvrhu spánku. Tento režim funguje velmi podobně jako režim nerušit, oproti němu si ale můžete nastavit speciální rozvrh na každý den, a nikoliv na dny všechny.

Kromě funkce pro sledování spánku se uživatelé dočkali další funkce, která nese název Handwashing – v překladu tedy Mytí rukou. Apple v rámci konference WWDC uvedl, že se tato funkce má aktivovat automaticky. K automatické aktivaci dojde tehdy, když Apple Watch pomocí senzoru pohybu a mikrofonu zjistí, že si zrovna myjete ruce. Tuto funkci jsem samozřejmě také otestoval, bohužel ale prozatím nefunguje úplně podle představ. Kdybych to měl převést do praxe, tak k automatické aktivaci režimu pro Mytí rukou dojde cca při třech pokusech z deseti. Za zmínku ale rozhodně stojí Series 5 mého kamaráda, u kterých funkce funguje doslova pokaždé. Jakmile k aktivaci dojde, tak se zobrazí časovač nastavený na 20 sekund. Ten se začne samozřejmě mytím rukou odpočítávat. Jakmile 20 sekund uběhne, tak vás Apple Watch samozřejmě pochválí. V tomto případě Apple reagoval na momentální koronavirovou krizi, která už sice (doufejme) pominula – hygienu je však nutné dodržovat pořád, nikoliv jen tehdy, kdy přijde nějaká virová krize.

Co se týče funkcí, které si „vyprosili“ samotní uživatelé, tak lze zmínit například přidání Tance do aplikace Cvičení. Pokud tedy patříte mezi tanečníky a chtěli byste si pomocí Apple Watch měřit aktivitu při tanci, tak tak můžete učinit v rámci watchOS 7, a to klasickým způsobem v aplikaci Cvičení. Kromě toho se Apple zaměřil také na baterii – v rámci watchOS 7 nově najdete možnost pro sledování kondice baterie (procentuální údaj, můžete znát již z iOS), kromě toho si můžete aktivovat také Optimalizované nabíjení baterie. Při aktivaci tohoto režimu se Apple Watch naučí váš „režim“ a nenabijí se na více než na 80 %, dokud to nebudete potřebovat. Dále jsme se dočkali také přidání speciální notifikace, která se objeví na obrazovce iPhonu poté, co se vaše Apple Watch dobijí na 100 %.

Force Touch je pryč!

V úvodu jsem zmínil, že mě operační systém watchOS 7 svým způsobem velmi zklamal, a to kvůli odstranění funkce – konkrétně Force Touch. Pokud označení Force Touch neznáte, tak se jedná o funkci velmi podobou 3D Touch ze starších iPhonů. Díky těmto funkcím dokáží zařízení reagovat na sílu stisku displeje. Apple se, bohužel, právě po vzoru iPhonů rozhodl, že budoucí Apple Watch Series 6 nejspíše nebudou funkcí Force Touch disponovat, a proto se jej rozhodl úplně odstranit. Hlava mi ale nebere, proč provedl odstranění na všech modelech – doufejme, že se v tomto případě jedná pouze o nějakou „chybu“ beta verze, a že Apple Watch, které Force Touch umí, jej budou moci i nadále používat. V případě iPhonů je dle mého názoru odstranění 3D Touch relativně v pohodě, ale na Apple Watch, které mají několikanásobně menší displej, se jedná prakticky o sebevraždu.

Závěr

Pokud bych měl nový operační systém watchOS 7 shrnout, tak bych mohl uvést, že se jedná o vcelku dobrý systém, který se však stane ještě lepším po vychytání všech much. Osobně bych ale klidně obětoval všechny nové funkce, tedy sledování spánku a mytí rukou za to, aby Apple na Apple Watch navrátil Force Touch. Mám totiž takové špatné tušení, že se jedná o záměr Applu a nikoliv pouze chybu systému. V tomto případě se doopravdy modlím, aby mé mínění bylo mylné. Chcete-li se zeptat, zdali se vyplatí watchOS 7 instalovat, tak je nutné zvážit, zdali vám bude či nebude chybět Force Touch. Pokud vám chybět nebude, tak rozhodně instalovat můžete, v opačném případě ještě raději počkejte.