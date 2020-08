Nový watchOS 7 výrazně zrychlí Apple Watch Series 5

Představení plné verze operačního systému watchOS 7 se kvapem blíží. Novinka přinese majitelům kompatibilních Apple Watch řadu nových funkcí, změn a vylepšení. Podle nejnovějších zpráv budou tato vylepšení zahrnovat také výrazné zrychlení, kterého bude dosaženo například drobnými změnami ve způsobu spouštění aplikací. Změn se po přechodu na watchOS 7 dočkají také majitelé Apple Watch Series 5 s always-on displejem.

Apple Watch Series 5 jsou prvním modelem chytrých hodinek od Applu, který disponuje always-on displejem. Předchozí generace Apple Watch touto funkcí v zájmu úspory spotřeby baterie nedisponovaly, nejnovější model ale umožňuje stále zapnutý displej bez výrazného negativního vlivu na spotřebu energie. Apple Watch Series 5 nabízely v operačním systému watchOS 6 dva stavy displeje – aktivní a odpočinkový režim. Při druhém jmenovaném režimu došlo k ztlumení displeje a snížení obnovovací frekvence. K probuzení displeje v odpočinkovém režimu bylo zapotřebí ho probudit klepnutím nebo zvednutím zápěstí. Často ale docházelo k tomu, že pokud uživatel v odpočinkovém režimu klepnul například na komplikaci aplikace Počasí, hodinky si klepnutí vyložily pouze jako signál k probuzení displeje.

I just realized why watchOS 7 feels so fast: it doesn't wait for a second click before starting a digital crown click animation. And if a second click is detected, it just chains in the new animation and transitions smoothly 👏👏👏

I wish iPhones w/ home buttons worked like that pic.twitter.com/FNxEqJySii

— Felix Lapalme (@lap_felix) June 27, 2020