Kompletní srovnání: iPhone 11 Pro vs. Samsung Galaxy Note 20 (Ultra)

V rámci včerejší konference od Samsungu, která nesla název Unpacked, jsme se dočkali představení hned několika zajímavých telefonů. Prvním z nich byl Samsung Galaxy Z Fold druhé generace, který však bohužel nemáme možnost s žádným iPhonem od Applu porovnat – jablečná společnost totiž prozatím ohebné telefony nevyrábí. Kromě Z Fold jsme se však dočkali také vydání Samsung Galaxy Note 20 a Note 20 Ultra. Tato zařízení už srovnávat můžeme. V tomto článku se tedy společně podíváme na srovnání iPhone 11 Pro vs. Samsung Galaxy Note 20 a Note 20 Ultra.

Procesor a paměť

Pokud se podíváme na hardware iPhonu 11 Pro, tak zjistíme, že tohle zařízení disponuje momentálně nejvýkonnějším procesorem od Applu, a to s označením A13 Bionic. Tento procesor má šest jader a maximální frekvence výkonnostních jader dosahuje hodnoty 2.65 GHz. V evropských verzích Galaxy Note 20 (Ultra) tepe kritizovaný procesor Exynos 990 s osmi jádry, kdy nejvýkonnější jádra pracují na taktovací frekvenci 2.73 GHz. Co se týče paměti RAM, tak u iPhonu 11 Pro najdeme 4 GB, u nových Note 20 je to poté o něco složitější. Note 20 nabízí u všech svých variant (tzn. jak LTE, tak i 5G) 8 GB paměti RAM, pokud se však podíváme na Note 20 Ultra, tak u verze s LTE dostanete 8 GB paměti RAM, u verze 5G má poté paměť RAM velikost úctyhodných 12 GB. Co se týče vestavěné uživatelské paměti, tak u Note 20 je k dispozici 128 GB či 256 GB, u Note 20 Ultra 128, 256 a 512 GB (u verze 5G je k dispozici pouze varianta 256 GB a 512 GB). Na poli zabezpečení iPhone 11 Pro nabízí biometrickou ochranu v podobě Face ID, u Note 20 (Ultra) je poté k dispozici zabezpečení pomocí otisku prstu či rozpoznání obličeje.

Baterie a nabíjení

Maximální kapacita baterie u iPhonu 11 Pro dosahuje kapacity 3190 mAh. Co se týče baterií, tak byl Samsung oproti iPhonu prakticky vždy napřed, byť se mu to v minulosti nejednou nevyplatilo. Konkrétně nabízí Note 20 baterii o velikosti 4300 mAh, Note 20 Ultra poté disponuje baterií o velikosti 4500 mAh. V balení iPhonu 11 Pro se nachází 18W rychlonabíječka, Note 20 (Ultra) poté v balení nabízí 25W rychlonabíječku, dokoupit si však můžete až 45W nabíječku. Samozřejmostí je poté u všech zařízení bezdrátové nabíjení – u iPhonů je výkon bezdrátového nabíjení omezen na 7.5 W (reálně zvládá 10 W), Note 20 (Ultra) zvládne dvakrát větší výkon, tedy 15 W. Reverzní nabíjení je poté k dispozici pouze u zařízení od Samsungu a je možné jej využít pouze na zařízení od Samsungu. Jeho výkon je 9 W.

Samsung Galaxy Note 20:

Konstrukce a displej

Šasi iPhonu 11 Pro je zkonstruováno z odolné nerezové oceli, díky čemuž je momentální jablečná vlajková loď velmi odolná. Stejně je zpracován i Note 20 Ultra, což se však nedá tvrdit o Note 20, jehož tělo je bohužel plastové, stejně jako záda. Note 20 Ultra poté využívá (jako první na světě) nové tvrzené sklo Gorilla Glass Victus, které by mělo být oproti předchozím verzím o mnoho odolnější. Pro porovnání, iPhone 11 Pro využívá Gorilla Glass 6. Co se týče slotů na SIM a SD kartu, tak Note 20 nemůžete rozšířit o další úložiště pomocí SD karty, k dispozici je pouze jedna SIM karta anebo dvě SIM karty u Dual-SIM modelu. Note 20 Ultra u klasického modelu nabízí jeden slot na SIM kartu a druhý na rozšiřující SD kartu až o velikosti 1 TB. Dual-SIM model poté nabízí jeden pevný SIM slot, druhý slot poté můžete využít pro druhou SIM kartu, anebo pro rozšíření úložiště pomocí SD karty až o velikosti 1 TB.

Podíváme-li se na displej, tak má podle specifikací Samsung o něco navrch, tedy u vrcholné verze. iPhone 11 Pro nabízí 5,8″ OLED displej s rozlišením 2436 x 1125 pixelů, jemnost displeje je poté 458 PPI. V případě Samsungu Note 20 získáte 6.7″ FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O displej, který disponuje rozlišením 2400 x 1080 pixelů s jemností displeje 393 PPI s podporou HDR10+. Samsung Note 20 Ultra poté disponuje zakřivený, 6.9″ Quad HD+ Dynamic AMOLED 2x Infinity-O displejem s rozlišením 3088 x 1440 pixelů. Jemnost displeje je poté 496 PPI, zároveň podporuje HDR10+. Note 20 Ultra se oproti ostatním liší v obnovovací frekvenci displeje, která je 120 Hz oproti 60 Hz ostatních displejů.

Fotoaparát

Při výběru nových telefonů se uživatelé v poslední době čím dál tím častěji dívají na to, kolik objektivů telefony nabízí. Pokud vás zajímá Note 20, tak získáte celkově tři objektivy. První, ultra-širokoúhlý objektiv, nabízí rozlišení 12 Mpix a clonové číslo f/2.2. Druhý objektiv je poté širokoúhlý, nabízí taktéž rozlišení 12 Mpix a clonové číslo je f/1.8. Poslední je teleobjektiv s rozlišením 64 Mpix a clonovým číslem f/2.0. Co se týče Note 20 Ultra, tak získáte objektivy čtyři. První je shodný s Note 20, tedy ultra-širokoúhlý 12 Mpix objektiv se clonovým číslem f/2.2, druhým je širokoúhlý objektiv se 108 Mpix a clonovým číslem f/1.8, třetí je poté teleobjektiv s 12 Mpix a clonovým číslem f/3.0. Posledním objektiv není tak úplně objektiv, ale Laser AF senzor. Note 20 nabízí 3x optický zoom a 30x digitální zoom, Note 20 Ultra poté 5x optický zoom a až 50x digitální zoom. iPhone 11 Pro nabízí pro porovnání celkově tři objektivy. První je klasický 12 MPx širokoúhlý se světelností f/1,8, druhý je 12 MPx ultra-širokoúhlý se světelností f/2,4 a třetí je 12 MPx teleobjektiv se světelností f/2.0.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra:

Cena a úložiště

iPhone 11 Pro je k dispozici ve třech velikostech úložiště – 64 GB, 256 GB a 512 GB. Cenově vychází na 29 990 korun, 34 590 korun a 40 790 korun. Co se týče barev, tak je k dispozici černá, stříbrná a tmavě zelená. Samsung Galaxy Note 20 je v České republice k dispozici v jediné variantě, a to s úložištěm 256 GB a připojením LTE, která vychází na 25 990 Kč. Zbarvení Note 20 je poté bronzové, zelené, šedé. Vrcholný Note 20 Ultra je v Česku k dispozici pouze ve variantě 256 GB s 5G připojením a vychází na 35 990 Kč. Barvy jsou k dispozici dvě, a to bronzová a černá.