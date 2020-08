Samsung představil zajímavou konkurenci pro Apple Watch i AirPods

Kromě nových phabletů Galaxy Note 20 a Note 20 Ultra jsme se na dnešní Unpacked Samsungu dočkali i představení nové generace smartwatch Galaxy Watch a nových bezdrátových sluchátek. Těmi bude chtít jihokorejský gigant bezesporu konkurovat produktům od Applu a tudíž není rozhodně od věci, abychom vám je přiblížili i my.

Galaxy Watch 3

U svých nových chytrých hodinek Galaxy Watch 3 se držel Samsung tradičního kulatého těla s ovládacími tlačítky a horním ovládacím kroužkem. Hodinky jsou k dispozici ve dvou velikostních variantách – konkrétně s průměrem 41 mm a 45 mm a ve třech barevných variantách – rose gold, silver a black, přičemž zlatorůžová je exkluzivní pro 41 mm variantu a černá pak pro 45 mm variantu.

Co se týče chytrých funkcí hodinek, Samsung označuje Galaxy Watch 3 za smartwatch s nepokročilejším monitoringem zdraví na trhu. Detekovat umí jak spánek, stres, srdeční funkce či pády, tak i okysličení krve, což je funkce, které by se měly dočkat i letošní Apple Watch Series 6. Chytrých funkcí, které nové smartwatch zvládají, je však samozřejmě daleko více – od zrcadlení notifikací z telefonu, přes zobrazování historie hovorů až třeba po fitness koučing či placení.

Hodinky jsou vyrobeny z nerezové oceli 316L a běží v nich jako již tradičně operační systém Tizen. Disponují voděodolností i prachudolností podle certifikace IP68. Poměrně zajímavé je, že oproti předešlému modelu jsou o celých 15 % lehčí, takže by je měli uživatelé na ruce cítit o poznání méně. Pokud vás zajímá výdrž hodinek, tak se od Apple Watch až tak neliší. Výrobce totiž udává výdrž 56 hodin, což je něco málo přes dva dny. U produktu s akumulátorem 340 mAh se však není moc čemu divit. Cena hodinek je 12 499 korun u 45 mm modelů a 11 499 korun u 41 modelů.

Galaxy Buds Live

Přijde vám design sluchátek AirPods divný? Pak jsme zvědaví, co budete říkat na design nových Galaxy Buds Live. Vypadají totiž bez jakékoliv nadsázky jako středně velké fazole. Právě díky svému tvaru by se však měly do uší uživatelů vměstnat naprosto dokonale a ještě lépe v nich poté rozptylovat zvuk. K dispozici jsou celkem ve třech barevných variantách – konkrétně měděné, bílé a černé, přičemž jejich cena je 5499 korun.

Po vzoru AirPods Pro disponují sluchátka aktivním potlačením okolního hluku či je přes ně možné aktivovat chytrou asistentku – v případě Samsungu konkrétně Bixby. Poměrně zajímavou vychytávkou sluchátek je jejich funkce Voice Pickup Unit, která snímá, kdy se vaše čelist pohybuje a kdy vibruje, což následně převádí na hlasové signály, jenž mají za úkol vylepšit kvalitu snímaného hlasu. Telefonování přes sluchátka by tedy měla být naprostá hračka.

Sluchátka se s elektronikou propojují klasicky přes Bluetooth, díky čemuž jsou kompatibilní jak s Androidy, tak samozřejmě s iOS, potažmo s počítačem. Největší službu však logicky odvedou se zařízeními jejich výrobce – tedy Samsungem.