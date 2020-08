Nová generace ohebného Galaxy Fold je tu. Z hlediska designu výrazně dospěla

Pryč jsou ty časy, kdy jsme ohebné smartphony znali maximálně tak ze sci-fi filmů. Před nějakým časem totiž Samsung světu jasně svým Galaxy Fold ukázal, že něco podobného lze přenést i do současného světa a dnes na své Unpacked své snažení posunul na další úroveň. Světu totiž představil Galaxy Z Fold 2, tedy dospělejší verzi svého Galaxy Fold.

Nový Galaxy Z Fold 2 je od svého předchůdce vlastně ani tolik neliší. Jedná se totiž stále o telefon otevíratelný jako kniha s jedním velkým displejem uvnitř a druhým menším vně. Jak displej uvnitř, tak i ten vně se však výrazně zvětšily, díky čemuž jsou nyní jednak využitelnější a jednak vypadají na telefonu daleko lépe. Co se týče vnitřního displeje, ten má úhlopříčku 7,6” a není rozbíjen žádným výřezem pro senzory v boku, jako tomu bylo u jeho předchůdce, ale “jen” menším otvorem pro čočku. Rozlišení displeje je 1536 x 2156 bodů s tím, že si u něj můžete vychutnat HDR10+ i obnovovací frekvenci 120 Hz. Jedná se tedy o naprosto dostatečný displej. Pokud by vás pak zajímal venkovní, ten nabízí úhlopříčku 6,23” a rozlišení Full HD.

Srdcem telefonu je čipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus, kterému sekunduje stejně jako u Galaxy Note 20 Ultra obřích 12 GB RAM paměti. CO se týče interní paměti, vybírat bude možné z několika variant, přičemž ta největší bude mít jako již tradičně kapacitu 512 GB. Bohužel, cenu ani termín vydání jsme se od Samsungu nedozvěděli. Víme však to, že bude na výběr z černé a bronzové varianty.