Samsung právě představil Galaxy Note 20 a Note 20 Ultra

Den D všech příznivců korejského Samsungu je tady. Tato společnosti totiž na dnešní Unpacked světu ukázala novinky, kterými se pokusí ovládnout trh ve druhé polovině letošního roku. Těmi nejzajímavějšími jsou bezesporu nové modely phabletu Galaxy Note, se kterými budou mít zřejmě co dělat i iPhony 12. Co tedy novinky nabízí?

Galaxy Note 20

Jako první si přiblížíme menší a “o něco hůře” vybavený Galaxy Note 20. Proč je v předešlé větě “o něco hůře” v uvozovkách? To proto, že se tak jeho výbava snad ani nazvat nedá. Jedná se o totiž o překrásný telefon s designem klasickým pro řadu Galaxy Note, 6,7” Super AMOLED displejem s rozlišením 2400 x 1080 bodů, osmijádrovým procesorem Exynos 990, 8 GB RAM pamětí a interním úložištěm 256 GB rozšiřitelným o paměťové karty. Jako již tradičně se telefon dočkal USB-C na spodku a samozřejmě stylusu S-Pen, který by měl mít podle Samsungu výrazně nižší latenci a až 2x rychlejší odezvu oproti předchozí generaci. Ovladatelné je jak tlačítky, tak třeba i gesty, díky čemuž působí v ruce přirozeněji. Pokud vás zajímá konektivita k mobilním sítím, v nabídce jsou jen modely s podporou LTE. Pro podporu 5G je nutné sáhnout po modelech ultra.

Hráče určitě potěší, že k telefonu dostanou zdarma tříměsíční členství ve službě Xbox Game Pass Ultimate, díky které si budou moci jen díky připojení k internetu užít AAA hry známé z konzolí a počítačů. Aby se vám na telefonu hrálo lépe, lze jej připojit ke speciálnímu hernímu ovladači MOGA XP5-X Plus, který vychází z Xbox Game Controller. Plynulost hraní pak zajistí mimo jiné Wi-Fi 6 a optimalizace WiFi telefonem, díky čemuž se do her připojíte rychleji, s nízkou latencí a v reálném čase.

Naprosto úchvatně vypadá u nového Galaxy Note 20 i fotoaparát. Ten zadní se skládá celkem ze tří čoček – konkrétně 12MPx ultraširokoúhlé, 12 MPx širokoúhlé a 64MPx teleobjektivu. Přední stranu pak zdobí 10MPx snímač v “průstřelu”, který se stal pro Samsung v posledních letech naprosto typický. Telefon se může pochlubit i Nočním režimem, díky kterému docílíte i za špatného světla velmi kvalitních snímků. Samsung dále láká na vynikající záznam videa, ze kterého budete schopni “vystřihávat” dokonalé fotky s rozlišením 8K. Obecně se pak dá říci, že video je též jedním z hlavních taháků telefonu, jelikož jej lze ovládat a editovat skrze profesionální prvky, které do rozhraní telefonu Samsung vnukl. Potěší i jeho schopnost natáčet ve 120 fps či připojitelnost Bluetooth mikrofonů pro ještě lepší záznam zvuku.

Co se týče baterie, ta je dle Samsungu suverénně nejinteligentnější, kterou kdy do telefonu vložil. Její kapacita je parádních 4300 mAh, díky čemuž by měl telefon vydržet při běžném používání i více dní. Při využívání na maximum by pak neměl být jeden den žádný problém. Pokud by vás pak zajímaly barevné varianty, telefon dorazí v černošedé, zelené a bronzové. Jeho cena startuje na 25990 Kč.

Galaxy Note 20 Ultra

Pokud vás předešlý model zaujal, vězte, že se jednalo “jen” o prvoligového hráče. U Galaxy Note 20 Ultra už se však hraje skutečná extraliga. Proč? Třeba proto, že má přenádherný 6,9” Dynamic AMOLED displej s rozlišením 3088 x 1440 bodů, čipset Exynos 990 se 12 GB RAM pamětí či podporuje 5G sítě. Samozřejmostí je pak S-Pen, který si na modelu Ultra užijete ve stejné míře jako v případě klasického Note 20. Ultra však nabízí například i 120 Hz obnovovací frekvenci, díky které bude obsah zobrazovaný na něm plynulejší než kdy předtím. To oceníte především u her či sledování videí. A pozor, jas displeje je úctyhodných 1500 nitů.

Model Ultra překonává výše zmíněný model i u fotoaparátu, který je alespoň na papíře naprosto bombastický. Skládá se ze tří objektivů a laserového ostření. Konkrétně se tu bavíme o 12 MPx ultraširokoúhlém objektivu, 108MPx širokoúhlém objektivu a 12 MPx teleobjektivu, který dokáže objekt pětkrát opticky přiblížit, potažmo jej dokáže přiblížit 50x Super Resolituon Zoomem – tedy jakousi kombinací mezi optickým a digitálním zoomem. Co se pak týče předního fotoaparátu, ten je stejný jako u předešlého modelu – tedy 10Mpx snímač umístěný v “průstřelu”. Stejné jsou i možnosti pro natáčení videa – tedy 120 snímků za vteřinu či připojitelnost Bluetooth příslušenství, díky kterému je možné posunout záznamy na další úroveň.

Model Ultra nabízí ještě mírně lepší baterii než jeho kolega Note 20. Je sice stejně inteligentní jako v jeho případě, avšak je o dalších 300 mAh větší a dohromady tedy disponuje 4500 mAh. Díky tomu by tak měl telefon vydržet ještě déle.

Telefon je k dispozici v černošedé, zelené a měděné barvě, přičemž vybírat lze ze dvou interních úložiště – konkrétně 256 GB a 512 GB. Cena nižší varianty je 35 990 korun, cena vyšší pak 38 990 korun.