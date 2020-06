Apple letos vydá iPad s 10,8″ displejem, dočkat bychom se měli i nového iPadu mini

Společnost Apple by v druhé polovině letošního roku měla vydat nový iPad. Úhlopříčka displeje nového letošního modelu jablečného tabletu by měla činit 10,8 palce. V první polovině příštího roku bychom se pak měli dočkat dalšího nového iPadu, který by měl mít úhlopříčku displeje 8,5 palce. Obě zmíněné informace pocházejí od známého analytika Ming-Chi Kua, který je v tomto směru obecně považován za velmi spolehlivý zdroj. Zmíněnou zprávu obdrželi redaktoři technologického webu MacRumors.

Ming-Chi Kuo se sice ve své zprávě nijak nezmiňuje o tom, zda 10,8-palcový tablet bude novou verzí stávajícího 10,2-palcového iPadu (případně 10,5-palcového iPadu Air), vzhledem k vyjádření v jeho předchozích zprávách se ale dá předpokládat, že v případě 8,5-palcoví varianty by mohlo jít o novou verzi iPadu mini. Společnost Apple tuto produktovou řadu naposledy obohatila v březnu loňského roku o iPad mini s procesorem A12 Bionic, vylepšeným předním fotoaparátem a podporou Apple Pencil první generace. Ming-Chi Kuo podle svých vlastních slov očekává, že součástí balení obou nových iPadů budou také 20W síťové adaptéry. Ty bychom naopak neměli čekat u letošních modelů iPhonů, jejichž balení bude podle Kua opravdu minimalistické – s velkou pravděpodobností v něm bude chybět jak síťový adaptér, tak i klasická základní „drátová“ sluchátka EarPods s Lightning konektorem.

V letošním roce jsme se dočkali také klávesnice Magic Keyboard s trackpadem pro iPady Pro – tu by Apple možná mohl v budoucnu vydat i pro ostatní modely svých tabletů, a spekuluje se také o ještě lepší ovladatelnosti jablečných tabletů hardwarovými klávesnicemi. Společnost Apple se tedy podle všeho snaží ze všech sil dostát své snaze posunout práci na svých iPadech na úroveň práce s laptopy – nechme se překvapit, čeho se ještě dočkáme.