Apple chystá velké vylepšení ovladatelnosti iPadu fyzickými klávesnicemi

Jestli jsou za něco fyzické klávesnice připojitelné k iPadům často kritizovány, je to absence funkčních kláves Fn. Právě ty totiž na laptopech zajišťují řadu užitečných ovládacích prvků v čele s regulací hlasitosti, jasu obrazovky či klávesnice, popřípadě spouští launchpad a podobné záležitosti. Pravdou však je, že i kdyby tyto klávesy na klávesnicích pro iPady byly, nebyly by ve výsledku jakkoliv využitelné, jelikož Apple v iPadOS funkční klávesy z velké části nepodporuje. Beta iPadOS 13.5.5 však odhalila, že se přesně v tomto odvětví chystá Apple implementovat zajímavé změny.

Podporu funkčních kláves v iPadOS sice Apple podle všeho nechystá, zato však pracuje na možnosti nastavení klávesových zkratek právě pro regulaci hlasitosti, jasu a dalších věcí prováděných přes Fn. Vývoj těchto zkratek je nicméně alespoň vývojářů stále v plenkách, jelikož je v kódu zatím nejde vůbec zaktivovat či přenastavit. S přibývajícími betami se však dá očekávat, že jejich funkčnost poroste a budou proto daleko lépe otestovatelné. Otázkou nicméně je, zda je Apple nasadí už do iOS 13.5.5, či si je jen testuje pro iPadOS 14. Jednat se totiž bude o relativně velké vylepšení, které by coby součást zřejmě poslední minoritní aktualizace iPadOS 13 příliš smysl nedávalo.

Implementace nových možností klávesových zkratek je dalším důkazem toho, že to Apple myslí s iPady coby náhradami MacBooků vážně a hodlá jim i v budoucnu nadělovat softwarové prvky, které je laptopům přiblíží. Je však jasné, že je před ním v tomto směru ještě velmi dlouhá cesta, jelikož macOS a iPadOS jsou stále velmi rozdílné a stejně tak i jejich využitelnost v praxi. Ale kdo ví, třeba se Applu podaří do pár let tuto rozdílnost dokonale smazat.