Craig Federighi prozradil zajímavé detaily vývoje kurzoru v iPadOS 13

Apple poslední dobou opět rád inovuje, nebo přinejmenším obohacuje stávající zařízení o nové a dosud nevídané možnosti. Podobnou taktiku společnost zvolila i u iPadu, kde konečně po dlouhém volání fanoušků zpřístupnila funkci kurzoru a umožnila uživatelům připojit například nejnovější klávesnici v podobě Magic Keyboard. Podle viceprezidenta pro softwarové inženýrství, Craiga Federighiho, se však nejednalo vůbec o lehký úkol, ač se to tak na první pohled může zdát. K celé záležitosti se tak vyjádřil v rozhovoru, kde nastínil proces vývoje.

Jablečná společnost je v mnoha ohledech poměrně konzervativní, což jasně ukazuje nejen při designování svých zařízení, ale i při přidávání nových funkcí. Zářným příkladem je právě kurzor u iPadu, kterého se fanoušci dočkali až v poslední době. Apple se totiž v minulosti již mnohokrát vyjádřil, že nechce výrazně měnit primární způsob ovládání tabletu, tedy dotykové, a proto k celé záležitosti přistupuje opatrně. To ostatně v nejnovějším rozhovoru opětovně potvrdil sám Federighi, viceprezident pro softwarové inženýrství, jenž na vývoj z velké části dohlížel. Podle něj se společnost výrazně inspirovala u Apple TV, kde lze přejížděním po dotykové plošce „přeskakovat“ z jednotlivých položek v menu. A není divu, na vývoji funkce se podílel také tým zodpovědný za operační systém Apple TV a především iPadOS. Apple zkrátka dbá na jednoduchost používání a podle Federighiho slov chtěli tvůrci zajistit komfort a ne jen násilně našroubovat nový způsob ovládání na ten stávající.

„Byl to poměrně dlouhý proces, kdy jsme se učili jak jednotlivé prvky spojit tak, aby spolu efektivně komunikovaly. Věděli jsme již předem, že nechceme tradiční kurzor, nýbrž ten na němž je založeno i Apple TV. Primární způsob ovládání tedy měl být dotykový a nezáleželo na tom, jak přesný bude. Cílem bylo zajistit komfort uživateli a především jakousi eleganci, s níž bude moci přepínat mezi jednotlivými položkami. Popravdě mne na celém vývoji nejvíce bavilo to, že jsme zužitkovali roky práce na Macu, tvOS, iPhonu a dokonce i původním iPadu. Ovládání zkrátka mělo být přirozené a ne nucené a kostrbaté. Zároveň jsme však dbali i na to, aby nebylo frustrující a jednoduchost používání vyvážila preciznost, s níž budou moci uživatelé například upravovat text. Z toho důvodu jsme zvolili kruh, který „skáče“ mezi položkami v menu, mění se v závislosti na typu práce a aktivně se přizpůsobuje vašemu tempu,“ vyjádřil se Craig Federighi. Inu, rozhodně se jedná o další důkaz, že Apple na uživatelské rozhraní dbá a přistupuje k němu nejen opatrně, ale i konzervativně.