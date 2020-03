14 tipů pro práci s myší či trackpadem v iPadOS 13.4

Společně s představením nového iPadu Pro, kterého jsme se dočkali minulý týden, přišel Apple konečně také s nativní podporou myši v rámci aktualizace iPadOS 13.4. Tato nejnovější aktualizace byla k dispozici pro vývojáře již po dobu několika dní, avšak veřejnost v čele s většinou našich čtenářů si můžete aktualizaci iOS a iPadOS 13.4 stáhnout teprv několik málo hodin. Pojďme se v rámci tohoto článku podívat na všechny informace, tipy a triky, které byste pro využívání myši na iPadu v iPadOS 13.4 měli vědět.

Připojení myši přes Bluetooth

V prvotní verzi operačního systému iPadOS 13 jste mohli myš k iPadu připojit v Nastavení v sekci Zpřístupnění. Nově, v rámci iPadOS 13.4, můžete myš připojit přímo skrze Nastavení -> Bluetooth, stejně tak jako prakticky všechna ostatní bezdrátová zařízení. Ještě před tím, než se myš pokusíte připojit, tak se přesvědčte, že není připojena k Macu či jinému zařízení. Pokud se v Bluetooth myš neobjeví, zkuste myš vypnout a zapnout, popřípadě udělat to samé s vaším iPadem. Myš by se zde sice měla bez problémů obnovit, ale nutno podotknout, že se jedná o první iPadOS, ve kterém je myš nativně podporována, a tak se mohou projevit nějaké chyby.

Probuzení iPadu

Jakmile budete mít myš k iPadu připojenou, tak se samozřejmě můžete pustit do ovládání obrazovky. Nutno však podotknout, že vaše myš dokáže iPad probudit z uzamčení. Vše, co k probuzení musíte udělat, je klepnout jedním z tlačítek.

Používání kurzoru na iPadu

Kurzor není v rámci iPadOS zobrazován jakožto klasická šipka, ale kolečko. Apple se tak rozhodl především kvůli tomu, aby kurzor na iPadu mohl „reprezentovat“ prst. Pokud tedy kliknete, tak kurzor reprezentuje klepnutí prstem na obrazovku. Postupem času však zjistíte, že má kurzor v iPadOS hned několik podob. Na domovské obrazovce či například v docku se kurzor objevuje v podobě kolečka, jakmile přejede přes nějaký text, tak jako větší písmeno I, a pokud najedete na nějaké tlačítko, tak se zvýrazní celá jeho plocha.

Klikání levým a pravým tlačítkem

Kliknutí levým tlačítkem myši funguje naprosto stejně, jako klepnutí prstem na displej. Pomocí kliknutí tedy můžete jednoduše otevírat aplikace, vybírat možnosti z menu a další. V rámci iPadOS 13.4 je však k dispozici také podpora pro kliknutí pravým tlačítkem myši. Pravé tlačítko v tomto případě otevře rozšířené menu. Pokud tedy například pravým tlačítkem klepnete na nějakou ikonu aplikace na domovské obrazovce, tak se zobrazí rychlé menu této aplikace. Pravé tlačítko dále můžete využít také pro otevření náhledů odkazů v Safari.

Přístup na domácí obrazovku

Vzhledem k tomu, že nový iPad Pro nedisponuje Touch ID, tak o toto fyzické tlačítko přišel. Abyste se nemuseli na domovskou obrazovku složitě přesouvat pomocí gesta, tak k tomu samozřejmě můžete využít myš. Stačí, abyste ve spodní části obrazovky klepnuli na podlouhlou bílou čáru, kterou můžete znát také z každého iPhonu X a novějšího.

Přístup do Docku

Pokud posunete myš na vašem iPadu směrem do spodní části obrazovky, tak se zobrazí dock. V rámci iPadOS však musíte myší přejet o ještě o kus níž, než můžete být zvyklí z vašeho Macu či MacBooku s operačním systémem macOS. Jednoduše řečeno, na iPadu se dock objeví až poté, co kurzorem přejedete pod podlouhlou bílou čáru ve spodní části displeje.

Používání ovládacího centra

V případě, že v rámci iPadOS 13.4 posunete váš kurzor do pravého horního rohu a klepnete na horní lištu, kde se nachází ikony baterie a Wi-Fi, tak se dostanete do ovládacího centra. Zde můžete jednoduše ovládat veškeré ikony, které máte k dispozici – můžete tedy například měnit jas, hlasitost, zapnout režim nerušit, aktivovat úsporný režim a další. Pravým kliknutím na ikonu poté zobrazíte rozšířené menu.

Zobrazení notifikací

Pokud si chcete rychle zobrazit všechny vaše notifikace, tak není nic jednoduššího, než kurzorem přejet k levé horní části obrazovky, kde se nachází dnešní datum a čas, a poté zde kliknout. Poté se zobrazí klasická obrazovka se všemi upozorněními a notifikacemi, které můžete jednoduše odstranit, otevřít, anebo si nastavit jejich zobrazování.

Aplikace v bočním panelu

Pokud kurzorem myši na iPadu přejedete do pravého zakončení displeje, tak se vám zobrazí tzv. Slide Over aplikace. V případě, že budete chtít Slide Over aplikaci opět zavřít, tak stačí opět kurzorem přejet do pravé části obrazovky.

Gesta na myši

Někteří z vás dost možná nečekali, že by mohl iPadOS někdy v budoucnosti podporovat gesta pomocí myši. Opak je však pravdou, jelikož jsme se podpory gest v novém iPadOS 13.4 skutečně dočkali. Pokud tedy vlastníte Magic Mouse, tak můžete po ploše myši přejíždět nahoru a dolů pro scrollování na stránkách, přejíždění vlevo a vpravo po ploše myši pro přepínání aplikací, a v Safari se můžete takto přesouvat zpět a vpřed. Gest je samozřejmě k dispozici celá řada a tohle je jen pár z nich.

Gesta na trackpadu

Někteří uživatelé si možná na svých MacBoocích na trackpad navykli tak moc, že se rozhodli pro zakoupení Magic Trackpadu. Kromě myši se iPadOS 13.4 dočkal také nativní podpory trackpadu, což se bude určitě líbit všem uživatelům, kteří nad klasickou myší zanevřeli. V rámci podpory trackpadu v iPadOS 13.4 jsme se dočkali také podpory gest na trackpadu. To znamená, že se můžete například pomocí dvou prstů přesouvat nahoru a dolů v aplikacích a na stránkách, pohybem třech prstů vlevo a vpravo se můžete přepínat mezi aplikacemi, přejetí třemi prsty nahoru zobrazí domovskou obrazovku a sevřením tří prstů zavřete současnou aplikaci a otevřete plochu multitaskingu.

Změna rychlosti kurzoru

Pokud vám nevyhovuje momentální rychlost kurzoru v rámci aktualizace iPadOS 13.4, tak je nutné podotknout, že Apple myslel i na tyto uživatele. Rychlost kurzoru myši můžete jednoduše změnit v Nastavení -> Zpřístupnění -> Ovládání ukazatele. Zde si můžete jednoduše pomocí posuvníku nastavit rychlost kurzoru – směrem doleva bude pomalejší, směrem doprava rychlejší.

Změna nastavení trackpadu

Pokud s vaším iPadem nepoužíváte myš, ale trackpad, tak si můžete nastavit další funkce trackpadu. Po připojení Trackpadu k iPadu se vám v Nastavení v sekci Obecné zobrazí kolonka Trackpad a myš. Zde si můžete nastavit například rychlost kurzoru, možnost pro kliknutí klepnutím, a další.

Změna vzhledu kurzoru

Jak už jsem zmínil v jednom z minulých odstavců, tak se kurzor v iPadOS 13.4 objevuje jakožto malé kolečko, které reprezentuje stisk prstu. Pokud si chcete změnit, jak kurzor ve vašem iPadu vypadá, a také jak se chová, tak stačí přejít do nativní aplikace Nastavení, kde rozklikněte sekci Zpřístupnění. Zde poté stačí rozkliknout možnost Ovládání kurzoru.