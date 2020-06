První dojmy z 1. bety iPadOS 14: Má smysl jí instalovat?

Po úterních prvních dojmech z iOS 14 a středečním prvním pohledu na macOS Big Sur tu pro vás dnes máme naše prvotní pocity z nové generace operačního systému pro iPady – tedy z iPadOS 14. I ten si totiž odbyl a úvodní Keynote WWDC 2020, která se konala v pondělí, svou premiéru a záhy se začal ve vývojářském beta testování testovat. Jaký tedy iPadOS 14 po pár desítkách hodin používání je?

Stejně jako v případě iOS 14 a macOS 11 je nejčastější otázkou, kterou nám pokládáte v souvislosti s iPadOS 14, to, jak je systém stabilní. I v tomto případě musím Applu vyseknout poklonu, jelikož jsem se od nainstalování “čtrnáctky” (což jsem stihl hned večer po jejím vydání) nesetkal s žádným problémem, který by mě jakkoliv limitoval. Vše důležité běží přesně tak, jak má a to bez jakéhokoliv sekání či prazvláštního chování. Nicméně je potřeba podotknout, že na rozdíl od iOS a macOS se iPadOS vlastně ani tolik neproměnil a tudíž u něj šel bezproblémový chod víceméně očekávat.

Co se týče výdrže baterie, ani u ní nepozoruje žádný výrazný propad. Pravdou sice je, že první vybití iPadu na iPadOS 14 mi přišlo o něco rychlejší než na poslední verzi iPadOS 14, avšak ruku do ohně bych za to nedal. Navíc je možné, že po instalaci novinky běžely na pozadí určité procesy, které bylo nutné pro stoprocentní chod systému provést a které logicky vytěžovaly baterii více. Nyní mi však již přijde výdrž iPadu na naprosto stejné úrovni jako před instalací, což je rozhodně fajn.

Lze novinky vůbec nazvat novinkami?

Přiznám se, že zatímco na Keynote se mi iPadOS při prezentaci líbil, v reálu z něj až tak odvařený nejsem. Tím rozhodně nechci říci, že by se jednalo o špatný systém či cokoliv podobného. Na novinky je však zkrátka skoupý a i to málo, co nabízí, není ve všech směrech dotaženo k dokonalosti. Absolutně nechápu například to, proč je možné widgety na ploše využívat stejně jako v případě iPadOS 13 jen na vyhrazeném prostoru a není je možné vložit mezi ikony, jak to zvládá iOS 14. Přitom na iPadu by díky jeho větší ploše dávalo její “rozbití” widgety dle mého daleko větší smysl než právě na iPhonu. V tomto směru proto doufám, že se Apple “pochlapí” a v následujících betách widgetům plochu odemkne. Byla by totiž ohromná škoda, kdyby tomu tak nebylo.

Celkem mě štve, že jsme se v iPadOS nedočkali ani Knihovny aplikací, která je jedním z nejvýraznějších prvků iOS 14. I ta by na nich totiž rozhodně našla uplatnění. Někteří z vás asi budou namítat, že hlavním účelem této novinky je co nejvíce systém zpřehlednit, což je potřeba primárně na malém displeji “zaplácaném” milionem ikon. To je sice pravda, ale mít podobnou možnost i na iPadu by zkrátka k zahození nebylo. Je to zkrátka škoda a to upřímně dost velká, jelikož novinek v iPadOS vlastně ani tolik není.

Abych však jen nekritizoval, jsou věci, které se mi v novém systému líbí. Apple se v něm totiž opět pokusil přiblížit macOS, což se podepsalo i na jeho designových a ovládacích prvcích. Výrazný “macovský” rukopis je vidět třeba na Spotlightu, který jako by verzi z macOS z oka vypadl. Myslím si, že toto pojetí mu sluší daleko víc než to předešlé a jsem rád, že se k němu Apple odhodlal, byť se samozřejmě jedná o detail. Obecně se pak dá říci, že se celá řada jeho nativních aplikací v čele s Fotkami či Připomínkami přiblížila macOS a to jak vzhledově, tak právě ovládáním. U fotek se mi dost líbí vyjížděcí boční panel sloužící k rychlému přesunu mezi jednotlivými sekcemi v nich, který ovladatelnost opravdu urychlí. Totéž se dá říci třeba i o Hudbě či Kalendáři, které jako by z oka vypadly “macovským” verzím. Ano, jedná se ve své podstatě o drobnosti, ale je na nich krásně vidět, že to Apple myslí se svou vizí přiblížení iPadů co nejvíce Macům stále vážně a za svým cílem si jde.

Abych však byl upřímný, ve výsledku toho už moc k testování v novém iPadOS 14 není. Oproti macOS 11 a iOS 14 se totiž jedná ve své podstatě o minoritní update, který jen mírně vylepší stávající možnosti iPadů. Na obranu Applu je nicméně podotknout, že velký update OS iPadů provedl už v loňském roce, takže má letos právo na jakýsi výklus v podobě lehčích úprav. Nicméně už kvůli tomu si myslím, že instalace 1. bety iPadOS 14 nemá pro naprostou většinu z vás žádný smysl. Osahání si novinek dopředu je sice fajn, ale je jich tak málo, že to zkrátka za to riziko problémů, které s instalací bet zkrátka je, moc nestojí. Instalaci bych tedy tentokrát doporučoval skutečně jen srdcařům, kteří Applu odpustí, že je “čtrnáctka” spíš jakousi verzí “13S”.