První pohled na macOS 11 Big Sur: Stojí za vyzkoušení?

Pokud patříte mezi naše věrné čtenáře, tak vám určitě neunikly informace o tom, že Apple před dvěma dny představil a zpřístupnil nové operační systémy. Konkrétně se jedná o iOS a iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14. Pokud jste si název nového macOS přečetli pečlivě, tak jste si mohli všimnout, že číslovka „10“ byla nahrazena číslovkou „11“. To, že se Apple rozhodl pro tak „velký skok“, je rozhodně pozoruhodné. Možná se ptáte, zdali je ona „jedenáctka“ v názvu doopravdy zasloužená. A já vám po dvoudenním testování tohoto operačního systému mohu říci, že doopravdy je.

Na první pohled se mohl operační systém macOS 11 Big Sur zdát jakožto systém, ve kterém se událo nejvíce změn, a který nabídne nejvíce nových funkcí. Pravdou je, že se změny doopravdy udály – nutno ale podotknout, že především ty designové. Co si budeme nalhávat, vzhled macOS byl již po delší dobu prakticky stejný a už už to chtělo nějakou tu designovou injekci, která se s příchodem Big Sur rozhodně udála. Co se týče samotných funkcí, tak těch úplně příliš nepřibylo, mohu vás ale ujistit, že především designové změny vám rozhodně budou vyhovovat. Pojďme se společně v tomto článku podívat na první pohled na nový macOS 11 Big Sur.

Nový design, konečně!

Jak už jsem několikrát zmínil v úvodu, tak úplně největší designovou změnou si letos prošel právě macOS. Když se na design podíváte zpětně, tak zjistíte, že se dost možná jedná o jednu z největších změn v posledních letech – Apple dokonce uvádí, že se jedná o největší změnu od OS X. Kdybych měl shrnout nový design jedním slovem, tak rozhodně volím slovo „famózní“. Celý systém je nyní o mnoho jednodušší, čistší a působí více futuristicky a klidně. Ihned po prvotním spuštění si mohou uživatelé všimnou zakulacených rohů, které jsou nově úplné všude. Zakulacená jsou všechna okna, mnoho systémových prvků a dokonce i nabídky menu. Změnou si prošel také Dock, který se nově podobá tomu z iPadOS. Jeho tvar je tedy hranatější, stejně tak jako jeho ikony. Design je ale samozřejmě subjektivní záležitostí, takže se samozřejmě nemusí líbit každému, což je nutné brát v potaz a respektovat. Pokud tedy máte na design Big Sur odlišný názor, než který mám já, tak se jej rozhodně nebojte projevit v komentářích. Svým způsobem se Big Sur velmi podobá mobilním operačním systémům – někteří neznalí uživatelé by navíc dost možná mohli mít problém s rozpoznáním iPadOS a macOS. Pořád se ale samozřejmě jedná o rozdílné operační systémy, kdy každý z nich má něco pro a něco proti.

Stabilita

To, co mnohé uživatele před instalací beta verzí zajímá, je stabilita a všeobecně to, jakým způsobem nová verze macOS běží, popřípadě jestli obsahuje nějaké chyby a bugy. Minulý rok, když jsme se stali svědky představení macOS 10.15 Catalina, tak mnoho uživatelů dost možná uvažovalo nad tím, že se celého macOS vzdají a přejdou na „starý dobrý“ Windows. Nyní už se nemusíme nijak tajit tím, že prvotní verze macOS 10.15 Catalina byly jednoduše katastrofální. Apple se však naštěstí vzpamatoval a z Cataliny se po pár aktualizacích stal vcelku spolehlivý systém, v rámci kterého jste mohli bez problémů fungovat. Osobně jsem měl veliké obavy z toho, že se stejná situace bude odehrávat i v případě macOS 11 Big Sur. I přesto jsem se ale rozhodl, že na něj aktualizuji.

Před představením nových operačních systémů se tak nějak proslýchalo, že by měl Apple údajně zvolit odlišný postup při jejich vývoji. Někteří jableční příznivci tomu samozřejmě nevěřili, já ale nyní mohu po dvoudenním testování beta verzí všech nových operačních systémů říci, že se doopravdy nějaké změny v jablečné společnosti udály. Co se konkrétně týče macOS 11 Big Sur, tak vám mohu prozradit, že systém „šlape“ jednoduše výborně – a nebál bych se tvrdit, že dokonce lépe, než poslední verze Cataliny. Naprosto stejně to je i v případě iOS, iPadOS, a také watchOS. Jediné, co svým způsobem v Big Sur lehce pokulhává, je Safari, které se při určitých akcích (například při aktivaci anonymního okna) zasekne. Co se týče výdrže baterie, tak ani v tomto případě se nesetkáte s žádným problémem. Za tohle má u mě Apple rozhodně velké plus. Škoda jen některých anglických vět a výrazů, které nejsou přeloženy do češtiny – kdyby si dali v Applu práci i s kompletním překladem, tak by už asi nikdo nepoznal, že je macOS 11 Big Sur prozatím ve fázi testování prostřednictvím beta verzí.

Přepracované aplikace

V minulém odstavci jsem tak nějak nakousl nativní jablečný prohlížeč – Safari. I to se v rámci Big Sur dočkalo velkého přepracování. Pryč jsou v tomto případě po designové stránce ostré hrany, které nahradily oblouky. Všeobecně je design Safari o mnoho čistější a příjemnější. Ihned po spuštění si všimnete ikonky štítu vedle řádku s URL adresou. Tento štítek vás po rozkliknutí informuje o tom, jakým způsobem vás Safari chrání proti sledování napříč webovými stránkami. Dokáže vám zobrazit všechny trackery, které se podařilo zablokovat, společně s dalšími informacemi. V Safari se poté nově ve výchozím nastavení zobrazují ikony panelů, díky čemuž mezi nimi získáte větší přehled. Pokud by vám to nestačilo, tak si můžete náhled každého panelu zobrazit tak, že na něj přejedete kurzorem a nehybně jej na panelu po krátkou dobu ponecháte. Kromě toho se dočkaly přepracování také ikony. Apple se nově chlubí také tím, že oproti konkurenčními Chromu slibuje Safari o 3 hodiny delší výdrž na baterii.

Přepracování se dočkaly také další aplikace, například Mail či Zprávy. Aplikace Mail je nově taktéž o mnoho čistější a konečně použitelná. Konečně se nejedná o spleť všemožného textu namačkaného na sebe, ale o přehlednou aplikaci, která mě svým způsobem nutí se k ní vrátit z konkurenčního Sparku. Co se týče Zpráv, tak ty nově konečně podporují efekty a celkově vám mohou připomínat Zprávy z iOS či iPadOS. Tato podobnost rozhodně není náhodná, jelikož Zprávy (stejně jako další aplikace, například Podcasty), byly do macOS přesunuty z iPadOS prostřednictvím Project Catalyst, který slouží právě k jednoduchému portování aplikací určených pro iPad na macOS.

Ovládací panel

Ano, i macOS se po vzoru iOS a iPadOS dočkal ovládacího panelu. Ten najdete v pravé části horní lišty, rozkliknout jej můžete klepnutím na ikonu dvou přepínačů pod sebou. V rámci Ovládacího panelu v macOS můžete jednoduše spravovat připojení k Wi-Fi, Bluetooth, a také AirDrop. Nechybí ani možnost pro (de)aktivaci režimu Nerušit, dále pro změnu Jasu klávesnice, a také nastavení AirPlay monitoru. Níže poté naleznete posuvníky pro změnu jasu monitoru a úrovně zvuku. Úplně dole se poté nachází přehrávač hudby.

Závěr

Pokud bych měl celé snažení Applu, co se týče nových operačních systémů, shrnout, tak si myslím, že se jedná o nejlepší a nejvíce odladěné systémy, které Apple za posledních několik let vydal. Co se týče macOS 11 Big Sur, tak se uživatelé mohou těšit na perfektní nový design, společně se skvělými funkcemi, které potěší nejednoho uživatele Macu či MacBooku. Pokud váháte, zdali si beta verzi macOS 11 Big Sur nainstalovat, tak vás rozhodně nechci do ničeho nutit – rozhodně ale neuděláte chybu. Osobně jsem s novým macOS velmi spokojený a příjemně překvapený.