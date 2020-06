Týden ve světě Applu očima Androiďáka (22. – 26. 6. 2020)

V tomto novém druhu článků vám každý týden budeme přinášet řadu posledních zajímavostí ze světa společnosti Apple. Nepůjde však o klasický souhrn článků, ale o „okořeněný“ pohled uživatele Androidu, který má na Apple pravděpodobně jiný názor než většina čtenářů. Může tak nabídnout jiný pohled na věc, nebo přiblížit způsob, jakým danou věc dělají u konkurence. Jaký tedy byl v jeho očích tento týden?

Apple vývojářům: Vytvářejte widgety pro iPhony, iPady a Macy co nejsnadněji

Hlavní událostí tohoto týdne byla bezesporu akce WWDC 2020, kterou jsme okomentovali ve speciálním článku. Dnes už se zaměříme na zbylé novinky, které se například objevily až po Keynote. Jedna z hlavních novinek iOS 14 je podpora widgetů. Ty si budou moct uživatelé vložit přímo na domovskou obrazovku svých zařízení. Apple také vyslal k vývojářům informaci, že by měli widgety tvořit co možná nejsnadněji. Nemělo by se jednat o miniaplikace s tlačítky, ale jednoduché, relevantní a přehledné náhledy. Bude hodně zajímavé sledovat, jestli se Applu podaří„ukočírovat“ vývojáře a jestli i v budoucnu uvidíme přehledné widgety, které budou mít podobný design. Google se o něco podobného zpočátku snažil také, nicméně poslední roky už nějaká pravidla nebo doporučení k vytváření widgetů v podstatě neexistují. I jednotlivé vývojářské týmy uvnitř Googlu používají a designují widgety zcela podle sebe a výsledek není zrovna pěkný, obzvlášť pokud se přimíchají widgety třetích stran.

iOS 14 přinese na iPhony zbrusu novou možnost ovládání

V nejnovější verzi operačního systému od Applu se nachází nová možnost ovládání. Využívá se přitom poklepání zadní strany iPhonu. Uživatelé navíc mají možnost vybrat si z velkého množství akcí, které se dají používat. Telefon dokáže rozeznat i to, jestli uživatel poklepal na záda dvakrát nebo třikrát. Netradiční je na tom určitě i načasování, protože v Androidu se identická funkce objevila na konci března při vydání vývojářské verze Androidu 11. I na Androidu se da poklepání využít k různým akcím. Bohužel zatímco u Applu už se jedná o oficiální funkci, tak Google ji prozatím testuje pouze u Pixel telefonů a teoretického rozšíření na zbylé telefony se pravděpodobně dočkáme až za delší dobu.

V balení iPhonů 12 dorazí výkonnější nabíječky, potvrdil Apple svým čerstvým krokem

Poslední týden se spekuluje nad tím, že u iPhonů 12 uvidíme výkonnější nabíječky rovnou v balení. Pokud se tyto spekulace potvrdí, tak se bude jednat o druhé zlepšení během dvou let. Minulý rok se totiž u iPhonů 11 Pro začala přibalovat 18W nabíječka. U letošních modelů se má objevit mírně výkonnější 20W nabíječka. Stále však není jisté, jestli se objeví i u základního modelu iPhone 12, anebo pouze u Pro varianty. Každopádně je určitě dobré, že se Apple postupnými kroky posunuje dopředu a alespoň mírně se přiblíží vlajkovým modelům s Androidem, kde je již běžné mít alespoň 30W nabíjení. Pár čínských společností nabízí i „extrémní“ 65W nabíjení, které dokážou telefon s baterií o kapacitě 4 260 mAh dobít za pouhých 38 minut a v blízké budoucnosti slibují i 80W nabíjení.

Podpora herních ovladačů od Xboxu se u Apple produktů rozšíří o další modely

Hraní na telefonech a tabletech je stále oblíbenější. Pokud to však někdo myslí s hraním vážně, tak by se měl vydat cestou herních ovladačů. V současné době podporuje iOS, iPadOS i tvOS celou řadu základních gamepadů, včetně těch od Xboxu a PlayStationu. Microsoft však nabízí i pokročilý gamepad Xbox Elite Wireless Controller Series 2 a Adaptive Controller, který je určen hendikepovaným hráčům. Pokud se tyto gamepady pokusíte připojit nyní, tak budete mít smůlu. Naštěstí to Apple změní při vydání iOS 14, iPadOS 14 tvOS 14 a velmi pravděpodobně i macOS Big Sur. Ve všech případech by se měly gamepady plně podporovat. Situace na Androidu je v podpoře gamepadů mnohem lepší a například podporu pro Xbox Elite Wireless Controller Series 2 přidal Google již v minulém roce. Android je na tom obecně s podporou vstupních zařízení velmi dobře, ať už se připojují pomocí klasického USB, USB-C anebo přes Bluetooth. K Android zařízení můžete jednoduše připojit klávesnici, myš, gamepad a využívat je nejen na hraní her, ale i k ovládání systému.