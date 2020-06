WWDC 2020 očima Androiďáka

Včera večer proběhla akce WWDC 2020, na které jsme mohli vidět celou řadu novinek v čele s novými verzemi systémů anebo oznámení procesorů Apple Silicon. Z pohledu uživatele Androidu se jednalo o hodně zajímavou Keynote, která v mnohém připomínala předchozí ročníky Google I/O. Samozřejmě by se článek mohl pojmout i stylem „10 novinek, u kterých se Apple inspiroval Androidem“ a následně Apple zkritizovat. Na představení Apple novinek se však dá pohlížet i tak, že se jedná o ideální čas na to vyzkoušet si konkurenční systém.

Začneme novou verzí systému iOS 14, která přinesla velké množství novinek. Každopádně chlubit se widgety nebo šuplíkem s aplikacemi je v roce 2020 poměrně úsměvné. Jedno z plusů je určitě sjednocení designu Apple widgetů. U Androidu je to něco nemožného, a to i kdybychom využívali pouze widgety od Googlu. Každá aplikace má úplně odlišný design widgetu a téměř nikdy nedosáhnete podobného výsledku jako můžeme vidět u iOS 14. Problém widgetů na Androidu je i to, že je Google v posledních letech neaktualizoval a nepřidal vývojářům nové možnosti jejich využití. Apple by tak tímto krokem mohl popostrčit i Google, aby widgety v Androidu aktualizoval a ani bych se nedivil, kdyby prošly v Androidu 12 změnou. Šuplík s aplikacemi i podpora obrazu v obraze jsou vítané novinky, i když opět s několika letým zpožděním.

Dále si Apple připravil nový kompaktní design pro asistentku Siri a přidal několik nových funkcí jako možnost hledání informací na webu anebo posílání audio zpráv. V porovnání s Asistentem Google je však Siri stále „hloupá“ příbuzná, obzvlášť pokud ji srovnáme s druhou generací Asistenta. Obdobná je situace i u Apple Maps a Google Map. V obou případech se ale dá těžko vinit Apple. Google má k dispozici mnohem více dat, která jsou obrovský důležitá nejen pro chytré asistenty, ale i pro mapy. Apple udělá jednou za čas větší skok, Google však postupně postupuje po menších krůčcích a ve výsledku se neustále vzdaluje konkurenci, i když to na první pohled nemusí jít vidět.

Jedna z nejzajímavějších novinek iOS 14 je alespoň z pohledu Android uživatele určitě možnost změny výchozího emailového klienta a webového prohlížeče. Opět se jedná o funkci, na kterou je řada Android uživatelů zvyklá dlouhé roky a absence v iOS pro ně byla nepochopitelná. Celkově by se o iOS 14 dalo říct, že je na míru dělaný pro fanoušky a majitele Android zařízení. Nikdy v historii si nebyly systémy Android a iOS tak podobné, což znamená, že přechod na konkurenční systém nebude tak bolestivý. To samozřejmě platí i obráceně, pokud vás již delší dobu láká vyzkoušení Androidu, tak nebyla lepší doba.

Zatímco na poli telefonů je situace velice vyrovnaná, tak u tabletů a chytrých hodinek už pár let můžeme sledovat doslova krasojízdu Applu. Chytré hodinky Apple Watch se konečně naučí sledování spánku, čímž se eliminoval největší argument pro používání konkurenčních smartwatch. Google to se svými chystanými hodinkami bude mít hodně těžké. A to nejen kvůli minimálním inovacím a podpoře systému Wear OS, ale i tvrdé konkurenci ze strany Applu. Co se týče iPadOS, tak sice novinek není tolik, ale co by za něco podobného dali uživatelé s Androidem. Google již trh s tablety defacto opustil před mnoha lety a s tím jsme přišli i o novinky pro tablety přímo v Androidu. Alespoň trochu to zachraňuje Samsung a Huawei, kteří připravují novinky ve svých nadstavbách. Nicméně ani zdaleka se to nedá rovnat s ipadOS.

Na závěr ještě zmíníme přechod na ARM u mac zařízení. Hodně se kvůli přechodu skloňuje Intel, který v posledních letech hodně zaspal a ztrácí i například na konkurenční AMD. Podobně se však dá hovořit i o ARM čipsetech Qualcomm Snapdragon, které pohání většinu Android telefonů. Zatímco Apple ukazuje špičkový výkon v iPadech a chystá první Mac produkty s ARM architekturou, tak od Qualcommu jsme již dlouhou dobu neviděli nic přelomového.