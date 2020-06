Apple právě představil iOS 14

To, na co mnozí fanoušci Applu s nadšením čekali dlouhé týdny či měsíce, se stalo před pár vteřinami konečně skutečností. Apple totiž právě představil iOS 14, tedy novou verzi svého operačního systému iOS, kterou v září nahradí iOS 13. Co nového “čtrnáctka” přináší?

Přepracovaná plocha

Celá Keynote odstartovala prezentace zřejmě toho nejočekávanějšího operačního systému Applu dnešního dne- tedy iOS 14. Tu měl na starosti jako již tradičně Craig Federighi, který světu oznámil představení dlouho očekávaných a graficky poměrně povedených widgetů. Ty lze využít i pro základní multitaskingová gesta, ale také například pro shromažďování aplikací do přehlednějších složek, což je rozhodně skvělé.

K vytvoření nového widgetového centra donutilo Apple to, že mnoho uživatelů využívá velmi mnoho ploch pro rozložení aplikací, což dělá z iPhonu poměrně nepřehledný telefon. Kvůli tomu proto zapracoval na novém rozvržení aplikací s názvem App Gallery, které lze zjednodušeně popsat jako pokročilejší složky pro aplikace, ve kterých lze nastavovat jakési priority a samozřejmě s nimi lze kooperovat daleko lépe než s nynějšími složkami.

Kromě App Gallery, tedy jakéhosi pokročilého složkového systému, míří kvůli zjednodušení využití iPhonu na jeho obrazovky i widgety, které zjednodušeně řečeno zobrazí část spuštěné aplikace přímo na Home Screenu. Widgety si lze samozřejmě různě přizpůsobovat, aby vyhovovaly přesně vašim preferencím a “sedly” do vámi přizpůsobeného prostředí co možná nejlépe. Na výběr bude jak widget zabírající plochu pro 8 klasických ikon, tak i pro . Skvělé je, že widgety nebudou statiské, ale aktivní a tudíž budou stále ukazovat aktuální informace.

S wigety přichází vymodlené vylepšení mutltaskingu ve formě funkce Picture-in-picture, kdy obraz jedné aplikace bude možné zobrazovat částečně na druhé a tím jí překrývat. Skvěle využitelná bude tato novinka třeba při sledování videa, kdy si jej budete moci zkrátka nastavit tak, abyste jej mohli i nadále sledovat a zároveň využívat jinou aplikaci. Vše je stejně jako v případě iPadů založeno na bázi dotykových gest.

Siri

Velkého vylepšení především z hlediska designu se dočkala i Siri, která nyní nepůsobí po aktivaci tak rušivě jako tomu je nyní. To jinými slovy znamená, že po její aktivaci a položení dotazu vás “vyruší” jen menší notifikační obrazovkou zobrazenou na aplikaci či ploše, kterou právě využíváte. Díky tomu tak nebudete muset svou práci jakkoliv přerušit. Vylepšení se však dočkalo i její rozpoznání hlasu, dále pak diktování a v neposlední řadě překládání do cizích jazyků, které funguje dokonce i offline.

Zprávy

Jako další přišly na řadu Zprávy, které jsou dle slov Applu nyní daleko využívanější než kdy předtím. Kvůli tomu jim tak přidal celou řadu novinek jako například možnost připnutí vaší oblíbené konverzace či zobrazení často využívaných kontaktů v „ikonovém“ systému v horní části aplikace. Apple samozřejmě nezapomněl ani na vylepšení Memoji, které lze nyní využívat daleko více jako klasické emoji. Apple nezapomněl ani na vylepšení skupinových zpráv, ve kterých přibývá možnost odpovědět na konkrétní zprávu, možné je ale i daleko lépe spravovat hromadné zprávové skupiny jako takové.

Apple Maps

Apple dále pokračuje i ve vylepšování Map, které se mají stát s příchodem iOS 14 ještě přesnější a to snad ve všech směrech, na které si vzpomenete. Ať už se bavíme o jejich grafické stránce či přesnosti, na všem Apple zapracoval. Dále do aplikace přidal novinku ve formě Hledání skvělých míst, která vám doporučí zajímavá místa z vašeho okolí. Poměrně zajímavou novinkou je dále možnost zvolit si při navigování pro vás doposud neznámou trasu, díky které poznáte s pomocí Apple Maps nová místa. V Apple Maps rovněž nově naleznete ukazatele pro nabíječky pro elektromobily či ideální trasy pro cyklisty. Zkrátka a dobře – na své si v nich přijde daleko více lidí.

CarPlay

Po mapách jsme se dočkali představení vylepšení pro CarPlay, které bude nově možné obarvit vlastní tapetou. Přibude do něj dále i nové aplikace jako například ukazatel nabíječek pro elektrovozy. Poté už přišlo na řadu představení CarKey, o kterém víme díky spoustě úniků z předešlých týdnů mnoho. Tato funkce funguje jako klasický NFC klíč k vozu, kdy do telefonu – přesněji do nativní aplikace Wallet – nahrajete jednoduše klíč od vozu a ten už lze poté následně odemykat i startovat telefonem. Celá technologie funguje díky čipu U1, který je nasazen do iPhonů 11 a 11 Pro.

App Store

Svou chvilku slávy si v Divadle Steva Jobse užil i App Store, respektive „neúplné aplikace“, které budou fungovat na bázi oskenování QR kodu či NFC, které v telefonu přes App Store otevře neúplnou aplikaci, kterou Apple nazývá „App Clip“. Ta uživateli předá základní informace, přičemž pokud bude potřebovat více, bude si samozřejmě moci velmi jednoduše stáhnout její plnou verzi přes proklik v rozhraní, které se uživateli objeví.