V balení iPhonů 12 dorazí výkonnější nabíječky, potvrdil Apple svým čerstvým krokem

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se letos Apple podle všeho chystá do balení iPhonů 12 nebo alespoň některých modelů z této modelové řady přibalit výkonnější nabíječku. Tento plán nyní nepřímo potvrdil samotný Apple, který si začal již pomalu shánět u zahraničních certifikačních úřadů potřebné certifikáty nutné k prodeji.

První větší nabíječkovou revoluci zaznamenal Apple minulý rok, kdy k iPhonům 11 Pro přibalil 18W nabíjecí adaptéry, díky kterým je jsou uživatelé schopni nabít maximální možnou rychlostí. Letos má pak v plánu s balením zamíchat znovu, přičemž místo 18W nabíječky do něj chce tentokrát vložit 20W. Vyplývá to alespoň ze včerejších zpráv leakera Mr. White a nynějších certifikací z Austrálie, který si již Apple pro nabíječku vyřídil. Díky výkonnější nabíječce se tak můžeme těšit na navýšení nabíjecí rychlosti spolu s navýšením maximálního podporovaného nabíjecího výkonu u iPhonů. Ten je v současnosti právě výše zmíněných 18W.

Certifikace jako taková o nabíječce nic zajímavého neprozradila, jelikož potvrdila jen dříve známá fakta. Počítat u ní tak můžeme například s USB-C portem, kterým disponuje i její 18W kolegyně, či podporou Power Delivery.

Otázkou nicméně zůstává, jakou “politiku balení” Apple pro letošek zvolí – tedy zda vloží 20W adaptéry jen do balení vyšší řady Pro, nebo se “pochlapí” a výkonnější nabíječky přibalí ke všem podzimním iPhonům 12. Ačkoliv se vzhledem k jeho jednání z minulých let zdá pravděpodobnější varianta první, prakticky všichni jablíčkáři tajně doufají ve variantu druhou. Přeci jen, přibalení výkonnější nabíječky i k levnějším modelům by Apple zaručeně nezruinovalo a uživatelům by ušetřilo nemalé peníze, které musí v současnosti vynaložit na nákup vlastního rychlonabíjecího řešení.