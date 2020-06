iPhony 12 dostanou do balení výkonnější nabíječku, unikly její reálné fotky

Přestože se Apple odhodlal k malé nabíječkové revoluci v balení iPhonů teprve v loňském roce, zdá se, že už letos má v plánu další. Tvrdí to alespoň poměrně spolehlivý leaker vystupující na Twitteru pod přezdívkou Mr White, kterému se podařily získat do rukou dokonce i fotky nové nabíječky – přesněji jejího prototypu.

Zatímco k loňským iPhonům 11 Pro přibaluje Apple do krabiček 18W adaptéry, letos hodlá dle všeho spolu s iPhony dodávat adaptéry s výkonem 20W. Hlavní benefit výkonnější nabíječky pak bude jako již tradičně v rychlosti nabíjení, která by se měla opět mírně zvýšit. Co se týče designu nabíječky, ten se zdá být víceméně stejný jako u její 18W kolegyně, což není rozhodně špatná zpráva. Oproti 5W adaptérům totiž působí 18W a potažmo 20W adaptéry z hlediska designu o poznání moderněji, byť jsou mírně prostorově náročnější. Kromě designu je zachován i výstupní port nabíječky, tedy USB-C. Je tedy jasné, že i letos najdeme v krabičkách iPhonů kabely s koncovkami Lightning/USB-C namísto USB-A, což je rozhodně pozitivní už kvůli kompatibilitě s USB-C iPady či Macy.

V tuto chvíli bohužel nevíme, zda hodlá Apple 20W nabíjecí adaptér vkládat jen do krabiček iPhonů z řady Pro, či zda se v tomto směru “pochlapí” a nabíječku vloží i do balení levnějších modelů. Druhá varianta by však vzhledem k tomu, že se stává výkonnější nabíječka standardem u čím dál tím většího počtu levnějších telefonů, rozhodně na místě. Až září však ukáže, jakým směrem se nakonec rozhodne Apple vydat.