iPhone 12 dorazí minimálně ve třech nových barevných variantách

iPhony XR a 11 se těší mezi uživateli velké popularitě i díky barvám, do kterých je Apple převlékl. Ani letošní rok přitom nebude v tomto směru podle dostupných informací jiný. Pro iPhony 12, které budou přímými nástupci iPhonů 11 a XR totiž chystá Apple minimálně tři nové barevné varianty. Tvrdí to alespoň zdroje leakera Maxe Winebacha a youtubera EverythingApple Pro.

Podle zdrojů testuje v současnosti Apple pro iPhony 12 hned tři nové barevné varianty – konkrétně světle modrou, fialovou a světle oranžovou. Ty doplní takřka 100% klasická černá a bílá spolu s červenou a modrou. Barev může být nicméně vybráno ještě mnohem víc, jelikož je do září stále mnoho času. Nicméně výše zmíněná trojice má k realizaci vzhledem k tomu, že jí již Apple testuje, suverénně nejblíže.

iPhony 12 by měly stejně jako iPhony 12 Pro dostat zbrusu nové tělo podobné iPadu Pro 3. a 4. generace. Dočkat bychom se u nich měli i výrazného zmenšení výřezu v displeji či zúžení rámečků kolem něj, díky čemuž naroste jejich displej bez nutnosti větších rozměrových změn. Jelikož se má jednat o levnější verzi “Pro” řady, dočkáme se u ní velmi pravděpodobně kompromisů ve formě hliníkových rámečků namísto ocelových či duálních fotoaparátů namísto trojitých. Očekávat se rovněž nedá použití LiDAR skeneru, kterým se nyní chlubí iPady Pro a který by měl dorazit i na iPhony 12 Pro a Pro Max. iPhony 12 by měly dorazit hned ve dvou velikostech – konkrétně v 5,4” a 6,1”, přičemž obě dvě se pochlubí OLED displejem. Jakou cenu u nich Apple nasadí je však bohužel v tuto chvíli ve hvězdách. Jejich představení je naplánováno na podzim – pravděpodobně pak přímo na září.