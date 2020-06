Čínská firma chce mít za 10 let milion autonomních vozidel. Do společnosti investoval i Apple

Příštích několik let se zřejmě ponese v duchu autonomních vozidel. Minimálně si to myslí zástupci čínské společnosti Didi Chuxing. Podle hlavního provozního ředitele této společnosti je v plánu mít milion autonomních vozidel v oblastech, kde není velké množství řidičů. Zajímavostí je, že s touto společností je spojen i Apple, který do ní v roce 2016 investoval miliardu dolarů.

Milion autonomních vozidel do 10 let je bezesporu velmi sebevědomým tvrzením, o čemž diskutují i analytici z analytické společnosti Canalys, kteří tomuto výroku příliš velké šance nedávají. „Osobně budu překvapen, jestli Didi Chuxing bude mít do 10 let v čínských oblastech skutečně milion autonomních vozidel. Doufám, že se to stane, ovšem je před nimi velké množství práce,“ řekl jeden z analytiků Catalys. Rovněž poukázal na fakt, že je zvláštní zavazovat se k takovým věcem v průběhu stále řádící pandemie, která bude mít nedozírné ekonomické dopady. Jak jistě víte, Apple pracuje na svém vlastním autonomním systému pro vozidla. V posledních měsících i letech můžeme v souvislosti s tímto projektem vidět i četné patentové přihlášky. Z poslední doby lze zmínit například patent týkající se airbagů, jízdních upozornění či oken. K představení tohoto projektu by dle mnohých analytiků mohlo dojít zhruba za dva až tři roky.