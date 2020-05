Apple chystá pro své auto revoluční airbagy

Už po dobu několika dlouhých měsíců se na internetu objevují informace o tom, že se Apple snaží o vývoj svého vlastního chytrého vozidla. Jeho přesný název prozatím není znám, avšak tak nějak se očekává, že ním bude Apple Car. V minulosti jsme vás informovali například o převratných zrcátkách či převratném osvětlení, kterým by Apple Car mohlo disponovat, poslední patenty zase naznačují, že bychom se mohli dočkat převratných bezpečnostních vlastností pro posádku – konkrétně se jeden z posledních uveřejněných patentů ohledně Apple Car zabývá přepracovanými airbagy pro pasažéry.

Jak už jsem zmínil v úvodním odstavci, tak se Apple snaží své budoucí vozidlo vybavit všemožnými nejnovějšími technologiemi. Prozatím sice není vůbec jisté, jak by mohlo jablečné vozidlo vypadat, avšak ze všech uveřejněných patentů už si pomalu můžeme v hlavě tvořit jakýsi obraz. V posledních patentech, jenž se týkají bezpečnosti pasažérů, se Apple zabývá kompletně přepracovanými airbagy. Podle dostupných patentů by sedadla v Apple Car měla být umístěna naproti sobě, což je samozřejmě v momentální době velmi nezvyklé. V patentu s názvem Occupant Safety Systems (bezpečnostní systémy pro cestující) Apple představuje airbagy, které disponují rozšiřitelnou boční částí – celý airbag tak po detekci nehody a vystřelení bude mít tvar písmene L (viz galerie níže). Ona rozšiřitelná část by se po vystřelení nafoukla před tělo a obličej cestujícího. Díky tomu se naproti sobě sedící cestující po možné nehodě nesrazí.

První část airbagu poté slouží k tomu, aby se cestující při nehodě nebouchnuli hlavou do bočního okna. Ve hře jsou údajně také další airbagy pro cestující – jeden z nich by se mohl po vybouchnutí nacházet bezprostředně před cestujícím, další airbag by se poté mohl nacházet ve stropě. Cestující by se tak při nehodě mohl být z prakticky každé strany obklopen bezpečnostními airbagy. Tyto airbagy by mohly při nehodě také pomoci v tom, aby cestujícím neublížily nějaké předměty, které mohou při nárazu držet v rukou – například telefon, hrnek a další. Kdyby náhodou Apple z rozložení posádky tvářemi k sobě sešel a posádka by v autě seděla klasicky za sebou, mohlo by ke zvýšení bezpečnosti údajně dojít většími rozestupy mezi sedačkami. Nutno samozřejmě podotknout, že se stále jedná o patenty, kterých Apple za rok vyprodukuje několik tisíc, a tak není jejich využití vůbec zaručeno (ale ani vyloučeno). Na oficiální podobu a technologie Apple Car si budeme muset ještě nějakou tu dobu počkat.