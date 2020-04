Nebaví vás čekat na Apple Car? Kupte si historický závoďák sponzorovaný Applem

Na auto, které by vzešlo přímo z dílny společnosti Apple, si budeme muset ještě nějaký čas počkat. To ale neznamená, že byste si nemohli pořídit auto se znakem nakousnutého jablka – pokud tedy máte dostatek prostředků. Do prodeje totiž právě míří skutečně vzácný závodní model Porsche 935 K3 z roku 1979. Vůz má za sebou také část legendárního závodu Le Mans. Cena auta činí 499 tisíc dolarů, což je v přepočtu zhruba 12,5 millionu korun.

Vůz, který nyní prodává společnost Atlantis Motor Group, je svým způsobem součástí historie firmy Apple – cupertinská firma totiž auto v minulosti sponzorovala. Vůz patřil závodnímu týmu Dick Barbour Racing, který společnost Apple sponzorovala v sezóně 1980. Steve Jobs a Steve Wozniak se totiž v té době o tým intenzivně zajímali – Steve Jobs byl v té době velkým příznivcem značky Porsche a zmíněný tým sponzoroval několik let. Na kapotě vozu se skví jména pilotů týmu – Boba Garretsona, Bobbyho Rahala a Allana Moffata, a auto zdobí nejenom nápis Apple Computer, ale také duhové barvy, kterými se v té době ještě pyšnilo logo firmy. Závodní historie prodávaného auta není příliš dlouhá, a ze čtyřiadvacetihodinového závodu Le Mans absolvoval vůz pouhých třináct hodin. Porsche 935 K3 se může pyšnit výkonem více než 700 koní, šestiválcovým motorem a maximální udávanou rychlostí více než 200 mil za hodinu. Porsche se i po skončení své závodní kariéry čas od času objevilo na okruhu mezi veterány.