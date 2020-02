Apple Car zřejmě přinese revoluční autosedačky

Jablečná společnost s největší pravděpodobností stále pilně pracuje na konceptu Apple Car, autonomního vozidla, které je už dlouho skryto hluboko v laboratořích. Ač o tomto veřejném tajemství víme jen málo, Apple stále přichází s novými patenty, které dám dávají nahlédnout za oponu a dozvědět se, jak bude tento revoluční kus technologie fungovat. Nejinak je tomu i u nejnovějšího přírůstku do seznamu patentů, kde technologický gigant popisuje automaticky polohovatelné sedačky, jež by ulevovaly řidiči při prudších manévrech.

Vozidlo ze stáje Applu je dlouho očekávanou novinkou, kterou společnost stále střeží jako oko v hlavě a jakékoliv úniky o jejím údajném fungování drží přísně v tajnosti. Tu a tam se ale objeví střípky informací a výjimkou není ani nejnovější patent, který se tentokrát zaměřuje výhradně na polohovatelné sedačky. Ty by měly zajistit větší bezpečí cestujících než je tomu v případě konkurence a zároveň nabídnout širokou škálu možností, jak si je přizpůsobit. Pozornosti neušel ani samotný materiál, který se podle Applu snadno opotřebovává a při dlouhodobém používání se může postupně deformovat, což způsobuje nepříjemnosti jak pasažérům, tak řidiči. Společnost na druhou stranu vypichuje skutečnost, že většina automobilek raději sedačky rozděluje do několika částí a každou z nich pokrývá látkou zvlášť, což sice uleví materiálu, ale zejména při polohování sedadel se jedná o poměrně neefektivní způsob.

Naštěstí technologický gigant přispěchal s vlastním řešením, které by tento neduh eliminovalo. Řeč je o motorizovaných a manuálně či automaticky ovládaných částech sedadla, které by se nastavovaly podle potřeb uživatele a průběžně by se adaptovaly momentální situaci. Sedačky by tak sestávaly z jednolitého kusu látky, která by v sobě skrývala několik malých elektromotorů a pomocí nich by bylo možné ji polohovat. Stejný případ nastává i u opěrky hlavy, jež by potenciálně mohla detekovat polohu cestujícího a na základě toho se mu přizpůsobovat tak, aby byla pohodlná i při delším času stráveném v autě. Místo statických a mnohdy nepříliš příjemných opěrek by tak Apple raději zainvestoval do tohoto řešení, jenž by zajistilo dlouhodobý komfort a dynamickou adaptabilitu. Při vstupu do vozidla by se tak například sedačka mírně sklopila, aby nastupující pasažér čelil menšímu odporu a následně by se zase sama narovnala. Výhodu by tato varianta měla také v případě několika lidí sedících vedle sebe. Jednoduše by je zafixovala, čímž by se eliminoval nepříjemný problém, kdy do sebe cestující při prudších zatáčkách naráží. Uvidíme, zda jablečná společnost koncept jednou využije, nebo si ho schová pro budoucí projekty.