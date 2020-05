Apple chystá pro své samořiditelné auto revoluční okna

U Apple je takovým nepsaným veřejným tajemstvím, že chystá něco velkého co se týká automobilů a již delší dobu má ambice zařadit se po bok největších světových výrobců aut. S Teslou se pravděpodobně jablečná společnost jen tak měřit nebude, ale ani tak neváhá a neustále pracuje na výzkumu nových technologií, které by technologickému gigantovi poskytly výhodu v konkurenčním boji. Nejnovější patent například popisuje zcela nový koncept oken u aut, které mají nabídnout dosud nevídané vlastnosti.

Apple je v mnoha ohledech poměrně nevyzpytatelný a jednou za čas přijdou s naprostou bombou, která překvapí i ty nejskalnější fanoušky. Před pár lety touto zprávou byla skutečnost, že se jablečná společnost hodlá zařadit mezi přední světové automobilky a fušovat do tohoto průmyslového odvětví. Od té doby Apple pilně pracoval na svém projektu iCar, který však evidentně skončil neúspěchem a má ho nahradit jiná, efektivnější platforma. O tom nám však našeptávají informace pouze patenty a střípky detailů, které někdo propašuje ze střežených laboratoří. Výjimkou není ani nejnovější patent, který se pro změnu zaměřuje na přizpůsobivá okna a jejich unikátní vlastnosti. Nově bychom si tak u automobilových oken mohli nastavit například zrcadlení, propustnost nebo dokonce tepelnou vodivost. A to jak manuálně, dle vlastní libosti, tak pomocí automatických senzorů, které by systému předávaly podněty.

Technologický gigant má v tomto ohledu pojištěný i materiál, který by případně využil. Do vrstev skla z obou stran okna by totiž společnost nanesla několik polymérů, jejichž vlastnosti by mohla efektivně přizpůsobovat situaci. Mezi oběma vrstvami by navíc mohl figurovat i vodivý materiál, jenž by reguloval zmíněné schopnosti jako je zrcadlení a propustnost. V podstatě by tak Apple mohl dosáhnout efektu „skla ve výslechové místnosti“. Zatímco z jedné strany by bylo okno plně propustné a vy byste viděli do okolí, zvenčí by se jevilo jako ztmavené, případně by fungovalo jako zrcadlo. Díky tomu by bylo možné eliminovat odlesk paprsků zpět do interiéru vozu a další nepříjemnosti, s nimiž jste se jistě jako řidiči setkali. Systém by zároveň uměl odhadnout teplotu okolí na základě slunečních paprsků a například adaptovat klimatizaci ve voze, aby se příliš nepřehříval. To vše pochopitelně z velké části automaticky s doprovodným manuálním ovládáním. Rozhodně se však jedná o zajímavý koncept, který by mohl změnit fungování okenních skel tak, jak je známe nyní.