Apple Car by mohlo zobrazovat jízdní upozornění kromě palubního displeje i na iPhonu či iPadu

Je takovým veřejným tajemstvím, že Apple pilně a potajmu pracuje na jakémsi automobilovém projektu, který má spatřit světlo světa buď ve formě samostatného jablečného auta, nebo platformy, jež by umožňovala využít všechny výhody samořídícího systému. Ačkoliv si na podrobnosti ještě nějakou dobu počkáme, detaily nám nastiňují alespoň patenty, které se jednou za čas vynoří a poodkryjí nějakou pikantní drobnost. Nejinak je tomu i u nejnovějšího patentu, který hovoří o zobrazování upozornění nejen na palubním displeji auta, ale také na iPhonu a iPadu.

Apple je v otázce svého chystaného automobilového projektu nanejvýš tajnůstkářský, a byť se o jablečném samořídícím voze šušká již několik let, společnost stále odmítá veřejně a na rovinu uznat, že na něčem podobném pilně pracuje. Naštěstí máme však k dispozici nejrůznější úniky, spolupráce a patenty, které nám nastiňují, jak by finální verze tohoto netradičního chystaného systému mohla vypadat. Další střípky informací nám nabídl i nejnovější patenty, pojednávající o nutnosti upozornit uživatele v případě, že to bude automobil a situace vyžadovat. Ačkoliv totiž bude vůz pravděpodobně plně autonomní, což bude pochopitelně řidiče svádět k používání iPhonu či iPadu během cesty, jednou za čas je přece jen nutné převzít kontrolu a autopilota trochu usměrnit.

V tomto případě by na scénu mohly přijít notifikace a upozornění, které by se nezobrazovaly pouze na palubním displeji auta, kde jsou lehce přehlédnutelné, zejména tedy pokud uživatel věnuje svou pozornost i jinému zařízení. Místo toho by byly spárovány s jablečným telefonem či tabletem, kde by mohl řidič nerušeně pracovat nebo si užívat zábavu a v případně nutnosti by ho systém automaticky upozornil na nutnost převzít kontrolu nad řízením. Nebude se pochopitelně jednat o sáhodlouhé texty nebo nějaká alarmující oznámení, místo toho se zobrazí například obrázek semaforu s tím, že se auto blíží ke křižovatce. Zkrátka by tak systém zaregistroval náhlé okolnosti, kvůli nimž by auto muselo zastavit, a ty by následně předložil uživateli na displej. Rozhodně se jedná o krok vstříc bezpečnějšímu autopilotovi a něco, s čím například Tesla zatím nepřišla.