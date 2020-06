Apple se chystá do konce roku představit 24″ iMac

Apple v letošní Keynote na WWDC nastínil vlastní chystané čipy pro nové Macy, které se mají výrazně inspirovat u iPhonů a iPadů a nabídnou nejen dosud nevídaný výkon zkombinovaný s lepším propojením ekosystému, ale i zcela nový způsob hospodaření s energií. Mají být totiž o poznání šetrnější při spotřebě, a to aniž by došlo ke kompromisům týkajícím se výkonu. Samozřejmě nemá chybět typická jablečná architektura na bázi A-čipů a celá řada dalších výhod, které předchozí Intel procesory smetou ze stolu.

K celé záležitosti se vyjádřil i proslulý analytik Ming-Chi Kuo, jehož předpovědi se v minulosti téměř pokaždé splnily. Právě ten přišel s odvážným tvrzením, že se ke konci roku dočkáme nového 24palcového iMacu, který nabídne zcela nový, inovativní design a především jako první obsáhne jablečný čip. Druhou vlaštovkou v tomto případě má být spekulovaný 13palcový MacBook pro, avšak na něj si ještě nějakou dobu počkáme. Konec konců, datum vydání by nebylo tak neočekávané, jelikož Apple sám přiznal, že bychom se prvních počítačů s novými procesory měli dočkat již do konce roku. Celkový proces však potrvá až 2 roky, což bude dostatečná doba na to, aby se společnost vymanila z otěží Intelu.

To ale podle Kua zdaleka neznamená, že Apple bude nově spoléhat pouze na své čipy a Macy do té doby nechá ležet ladem. Během třetího kvartálu bychom se tak mohli dočkat lepších verzí stávajících počítačů, a to někdy mezi červencem a zářím letošního roku. Zda půjde o zcela nový a neokoukaný design je zatím nejasné, ale jisté je, že se přelomového vzhledu dočkáme v rámci několika měsíců. Spekulace sice hovořily o tom, že bychom se mohli oznámení nového iMacu dočkat již na Keynote, ale tak se bohužel nestalo a pravděpodobně si ještě pár týdnů na nějaké závratnější novinky počkáme.