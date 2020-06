WWDC 2020: Kdy, kde a jak sledovat dnešní představení iOS 14 a dalších novinek

V minulých dnech jsme si pro vás, naše věrné čtenáře, připravili návody na to, jak sledovat dnešní konferenci WWDC20 z jakékoliv platformy. My v redakci už nedočkavě odpočítáváme poslední hodiny, minuty a sekundy a věřím, že někteří z vás také. Jablečná společnost si pro nás nachystala nové verze operačních systémů, konkrétně iOS a iPadOS 14, macOS 10.16, watchOS 7 a tvOS 14. Zdali se celá konference bude točit jen okolo nových operačních systémů, anebo se dočkáme něčeho nového, například představení nových iMaců, tak to ví prozatím jen a jen Apple. Za malou chvíli už to ale všichni budeme moci zjistit.

Pojďme si tedy společně připomenout, jak dnešní konferenci WWDC20 sledovat z jakékoliv platformy. Ať už se tuto konferenci chystáte sledovat z Apple zařízení, nebo například z Windowsu nebo Androidu, máte tu možnost. Stačí se pomocí odkazů níže jednoduše přepnout na takový článek, který je určený pro vaši platformu:

Na závěr jen zmíním nějaká fakta, která by vás mohla zajímat a v případě, že se na konferenci chystáte dívat, byste je měli vědět. WWDC 2020 se letos, vzhledem ke koronavirové situaci, koná pouze online. Celá konference započne již dnes, tzn. 22. června 2020 v 19:00 našeho času.

Samozřejmě nesmím zapomenout zmínit, že již během konference a po ní se na Letem světem Applem můžete těšit na články, ve kterých najdete přehled všech důležitých novinek. Články bude opět připravovat množství redaktorů tak, aby vám žádná novinka neutekla. Budeme velice rádi, když budete stejně, jako každý rok, sledovat vývojářskou konferenci WWDC společně s Letem světem Applem!