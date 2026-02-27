Zdraží iPhony? Výroba iPhonů 17 Pro a Air se Applu nyní výrazně prodraží

Apple si zřejmě sáhne hlouběji do kapsy a pokud se mu to nebude líbit, je klidně možné, že nás v nadcházejících týdnech či měsících čeká zdražení iPhonů. Podle informací korejského serveru Dealsite se totiž kalifornský gigant dohodl se společností Samsung na tom, že za paměťové čipy LPDDR5X, které jsou pro něj v současnosti zcela klíčové, zaplatí rovnou dvojnásobek oproti původním cenám, což logicky s výrobní cenou iPhonů solidně zahýbe.
Konkrétně má jít o 12GB LPDDR5X moduly, které se používají v modelech iPhone Air a iPhone 17 Pro. Zatímco na začátku roku 2025 se jejich cena pohybovala okolo 30 dolarů za kus, nyní se má vyšplhat zhruba na 70 dolarů. A co je možná ještě zajímavější, Samsung měl původně plánovat „jen“ šedesátiprocentní zdražení. Místo toho však údajně přišel s taktikou, kdy otevřel jednání rovnou se stoprocentní přirážkou a Apple ji měl údajně bez většího odporu přijmout.
Právě „přijetí bez většího odporu“ se zdá být s ohledem na Apple dost zajímavé, protože jsme v minulosti mnohokrát četli o tom, jak tvrdě vyjednával ohledně výroby různých komponentů s tím, že byl leckdy schopen cenu snížit skoro až neuvěřitelným způsobem. Výrobci smartphonů obecně jsou ale momentálně pod obrovským tlakem, což se velmi pravděpodobně na vyjednávací pozici Applu zásadním způsobem podepsalo. Výrobci čipů totiž přesouvají výrobní kapacity směrem k vysokorychlostním HBM pamětem pro AI servery, kde jsou marže i poptávka výrazně vyšší. Mobilní DRAM tím pádem začíná být nedostatkovým zbožím.
Zajímavé je pak to, že tlak nepociťuje jen Apple, ale paradoxně i Samsung coby (mimo jiné) jeho dodavatel. Tento jihokorejský obr má mít totiž u chystaného Galaxy S26 první várku osazenou poměrem 50/50 mezi vlastními pamětmi a moduly od Micronu, přičemž oba dodavatelé plánují další výrazné zdražení. I výrobce pamětí tak musí paradoxně bojovat s tím, že mu jiný výrobce pamětí zdraží.
Pokud se pak ptáte, jak se toto zdražování projeví na Applu, to je v tuto chvíli samozřejmě otázkou. Není tomu totiž sice tak dávno, co jsme od analytika Ming-Chi Kua slyšeli, že ceny iPhonů 18 Pro mají zůstat meziročně beze změny, avšak tehdy se dost možná počítalo ještě s nižším zdražením pamětí. Co je ohledně cen na stole nyní je ale samozřejmě otázkou. Doufejme však, že se zdražovat nebude – a to jak u řady 18, tak ani u nynější řady 17, u které by se klidně mohlo též přistoupit k přecenění.