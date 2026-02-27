Spotify chce předplatitelům ještě více zpříjemnit poslech touto novinkou

Souboj hudebních služeb se už dávno netýká jen katalogu skladeb. V posledních měsících sledujeme jiný trend – snahu o co nejplynulejší přechody mezi písněmi. Spotify teď přidává další dílek do skládačky v podobě funkce Smart Reorder, která je dostupná předplatitelům Premium.
Princip je jednoduchý. Spotify vezme existující playlist a zpřehází skladby podle dvou konkrétních parametrů: tempa vyjádřeného v BPM a tóniny. Výsledkem má být přirozenější návaznost, kdy rychlé skladby drží pohromadě a pomalejší pasáže na sebe navazují bez pocitu, že vás někdo vytrhl z atmosféry.
Jak funkce vypadá v praxi?
Aktivace probíhá přímo v playlistu. Uživatel klepne na volbu Mix a následně na možnosti upravení, kde najde možnost Smart Reorder. Po potvrzení se pořadí skladeb změní podle tempa a melodie. Spotify tím navazuje na dřívější úpravy přechodů mezi skladbami, kdy umožnilo lépe pracovat s body, kde jedna skladba končí a druhá začíná. Smart Reorder jde o krok dál, protože upravuje samotnou strukturu seznamu.
Podobnost čistě náhodná?
Zajímavé je, že podobným směrem se vydal i Apple. Apple Music přinesl v rámci operačního systému iOS 26 funkci AutoMix, která automaticky upravuje přechody mezi skladbami bez nutnosti jakéhokoli zásahu uživatele.
Já sama Spotify nepoužívám a hudbu poslouchám přes Apple Music, takže Smart Reorder nemám vyzkoušený v praxi. Přesto mi ta myšlenka přijde opravdu zajímavá. Pokud někdo tráví hodiny laděním playlistů na běhání, večírek nebo dlouhou cestu autem, možnost nechat si skladby inteligentně seřadit podle tempa a melodie může být velmi praktická. Samozřejmě to nemusí vyhovovat každému. Najdou se tací, kteří trvají na řazení skladeb v playlistu na základě svých vlastních kritérií.
Kvantita i kvalita
Je vidět, že se hudební služby čím dál víc soustředí na samotný zážitek z poslechu, ne jen na to, kolik milionů skladeb nabízejí. A právě plynulost přechodů je detail, který může při delším poslechu rozhodovat víc, než by se mohlo zdát. Funkce Smart Reorder nebyla na redakčním iPhonu se Spotify Premium v době vydání tohoto článku k dispozici, věříme ale, že se brzy rozšíří i mezi tuzemské uživatele.