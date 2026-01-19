Jak v Apple Music na iPhonu s iOS 26 aktivovat AutoMix

Aplikace Apple Music se s příchodem iOS 26 dočkala nejen nového vizuálního kabátku v designu Liquid Glass, ale také funkce, která potěší každého hudebního nadšence. Novinka s názvem AutoMix umožňuje plynulé přechody mezi skladbami a proměňuje poslech v zážitek připomínající DJ set.
Co je AutoMix
Zatímco dosavadní funkce Crossfade pouze postupně zeslabovala a zesilovala skladby, AutoMix jde mnohem dál. Apple využívá analýzu tempa a tóniny, aby skladby navazovaly „v tom správném okamžiku“. Díky časovému protažení a zarovnání beatů tak hudba přechází jedna do druhé naprosto přirozeně – bez rušivých pauz nebo ostrých střihů. Podle Applu má AutoMix fungovat „jako DJ“, což z něj dělá ideální funkci pro poslech playlistů na večírcích, při sportu nebo třeba během dlouhé cesty autem.
Jak AutoMix zapnout
Aktivace nové funkce je jednoduchá a zabere sotva minutu:
- Otevřete aplikaci Nastavení na svém iPhonu.
- Přejděte do sekce Aplikace.
- Najděte Hudba a klepněte na ni.
- Sjeďte dolů do části Zvuk a zvolte Přechody mezi skladbami.
- Ujistěte se, že je přepínač Přechody skladeb aktivní.
- Vyberte možnost AutoMix.
Hotovo. Teď už jen stačí pustit si playlist a nechat Apple Music, aby se postaralo o zbytek. Pokud vám tato funkce nesedne, stejnou cestou ji můžete kdykoliv vypnout.