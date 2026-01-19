Zavřít reklamu

Jak v Apple Music na iPhonu s iOS 26 aktivovat AutoMix

Amaya Tomanová
Aplikace Apple Music se s příchodem iOS 26 dočkala nejen nového vizuálního kabátku v designu Liquid Glass, ale také funkce, která potěší každého hudebního nadšence. Novinka s názvem AutoMix umožňuje plynulé přechody mezi skladbami a proměňuje poslech v zážitek připomínající DJ set.

Co je AutoMix

Zatímco dosavadní funkce Crossfade pouze postupně zeslabovala a zesilovala skladby, AutoMix jde mnohem dál. Apple využívá analýzu tempa a tóniny, aby skladby navazovaly „v tom správném okamžiku“. Díky časovému protažení a zarovnání beatů tak hudba přechází jedna do druhé naprosto přirozeně – bez rušivých pauz nebo ostrých střihů. Podle Applu má AutoMix fungovat „jako DJ“, což z něj dělá ideální funkci pro poslech playlistů na večírcích, při sportu nebo třeba během dlouhé cesty autem.

Jak AutoMix zapnout

Aktivace nové funkce je jednoduchá a zabere sotva minutu:

  • Otevřete aplikaci Nastavení na svém iPhonu.
  • Přejděte do sekce Aplikace.
  • Najděte Hudba a klepněte na ni.
  • Sjeďte dolů do části Zvuk a zvolte Přechody mezi skladbami.
  • Ujistěte se, že je přepínač Přechody skladeb aktivní.
  • Vyberte možnost AutoMix.
Apple Music iOS 26 Auto Mix 1 Apple Music iOS 26 Auto Mix 1
Apple Music iOS 26 Auto Mix 2 Apple Music iOS 26 Auto Mix 2
Apple Music iOS 26 Auto Mix 3 Apple Music iOS 26 Auto Mix 3
Apple Music iOS 26 Auto Mix 4 Apple Music iOS 26 Auto Mix 4
Hotovo. Teď už jen stačí pustit si playlist a nechat Apple Music, aby se postaralo o zbytek. Pokud vám tato funkce nesedne, stejnou cestou ji můžete kdykoliv vypnout.

