Užitečné tipy a triky pro iOS, které se vyplatí znát

Vychytávky v Apple Music: oblíbené songy vždy po ruce
Správa hudby je v iOS 26 o něco přehlednější. Každé album či skladbu můžete nyní připnout do horní části knihovny, aby se neztrácely mezi stovkami ostatních položek. Stačí klepnout na … vedle názvu a vybrat „Připnout do knihovny“. Pokud zapnete i automatické stahování, zůstane hudba dostupná offline – perfektní na cesty nebo trénink.
Nové triky v aplikaci Zprávy: pozadí, ankety i přesné kopírování textu
Konverzace dostávají zcela nový nádech. Klepnutím na avatar nahoře můžete nastavit animované pozadí – od jemné mlhy až po efekt „polární záře“, který dává chatu energii i styl. Novinkou jsou také ankety. V nabídce + zvolíte „Ankety“ a rychle zjistíte názor přátel, aniž by se chat zaplavil desítkami zpráv. A jestli vám někdo pošle dlouhý text, můžete označit a kopírovat jen jeho část, což dříve nebylo možné.
Čistší vzhled rozhraní: stačí snížit průhlednost
Pokud vám nový vizuální styl Liquid Glass nesedí, nejste sami. Je krásný, ale občas působí rušivě a zhoršuje čitelnost. V Nastavení najdete jednoduché řešení: Zpřístupnění → Displej a velikost textu → Snížit průhlednost. Rozhraní se díky tomu změní na jemně matné a texty jsou výraznější i na barevném nebo složitějším pozadí.
Podcasty s lepší srozumitelností díky zvýraznění dialogů
Posluchači podcastů získali užitečné vylepšení. Vedle volby rychlosti přehrávání přibla funkce Zvýraznit dialogy, která zvýrazní lidské hlasy a potlačí ruchy v pozadí. Hodí se zejména u podcastů nahraných v rušném prostředí nebo při poslechu venku. Navíc máte k dispozici jemnější posuv rychlosti, takže si ideální tempo nastavíte doslova po malých krůčcích.
Překládání přes celý systém: rychlejší komunikace bez aplikací navíc
Překladač v iOS 26 udělal velký krok kupředu. V Nastavení → Aplikace → Přeložit si stáhnete požadované jazyky a poté můžete využít automatický překlad přímo v Zprávách nebo Telefonu. Pro běžnou komunikaci je to obrovská úspora času – zejména pokud často mluvíte se zahraničními kolegy nebo si píšete v cizím jazyce. Postupně se objevuje také překlad textů písní v Apple Music, což ocení nejen studenti jazyků.