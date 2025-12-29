Zavřít reklamu

Užitečné tipy a triky pro iOS, které se vyplatí znát

Vychytávky v Apple Music: oblíbené songy vždy po ruce

Správa hudby je v iOS 26 o něco přehlednější. Každé album či skladbu můžete nyní připnout do horní části knihovny, aby se neztrácely mezi stovkami ostatních položek. Stačí klepnout na … vedle názvu a vybrat „Připnout do knihovny“. Pokud zapnete i automatické stahování, zůstane hudba dostupná offline – perfektní na cesty nebo trénink.

Apple Music pripnout obsah 1 Apple Music pripnout obsah 1
Apple Music pripnout obsah 2 Apple Music pripnout obsah 2
Apple Music pripnout obsah 3 Apple Music pripnout obsah 3
Apple Music pripnout obsah 4 Apple Music pripnout obsah 4
Apple Music pripnout obsah 1 Apple Music pripnout obsah 1
Apple Music pripnout obsah 4 Apple Music pripnout obsah 4
Apple Music pripnout obsah 3 Apple Music pripnout obsah 3
Apple Music pripnout obsah 2 Apple Music pripnout obsah 2
Nové triky v aplikaci Zprávy: pozadí, ankety i přesné kopírování textu

Konverzace dostávají zcela nový nádech. Klepnutím na avatar nahoře můžete nastavit animované pozadí – od jemné mlhy až po efekt „polární záře“, který dává chatu energii i styl. Novinkou jsou také ankety. V nabídce + zvolíte „Ankety“ a rychle zjistíte názor přátel, aniž by se chat zaplavil desítkami zpráv. A jestli vám někdo pošle dlouhý text, můžete označit a kopírovat jen jeho část, což dříve nebylo možné.

iOS 26 Zpravy zmena pozadi 1 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 1
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 2 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 2
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4
Čistší vzhled rozhraní: stačí snížit průhlednost

Pokud vám nový vizuální styl Liquid Glass nesedí, nejste sami. Je krásný, ale občas působí rušivě a zhoršuje čitelnost. V Nastavení najdete jednoduché řešení: Zpřístupnění → Displej a velikost textu → Snížit průhlednost. Rozhraní se díky tomu změní na jemně matné a texty jsou výraznější i na barevném nebo složitějším pozadí.

snizit pruhlednost1 snizit_pruhlednost1
snizit pruhlednost2 snizit_pruhlednost2
snizit pruhlednost3 snizit_pruhlednost3
Podcasty s lepší srozumitelností díky zvýraznění dialogů

Posluchači podcastů získali užitečné vylepšení. Vedle volby rychlosti přehrávání přibla funkce Zvýraznit dialogy, která zvýrazní lidské hlasy a potlačí ruchy v pozadí. Hodí se zejména u podcastů nahraných v rušném prostředí nebo při poslechu venku. Navíc máte k dispozici jemnější posuv rychlosti, takže si ideální tempo nastavíte doslova po malých krůčcích.

iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 1 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 1
iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 2 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 2
iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 3 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 3
iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 4 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 4
Překládání přes celý systém: rychlejší komunikace bez aplikací navíc

Překladač v iOS 26 udělal velký krok kupředu. V Nastavení → Aplikace → Přeložit si stáhnete požadované jazyky a poté můžete využít automatický překlad přímo v Zprávách nebo Telefonu. Pro běžnou komunikaci je to obrovská úspora času – zejména pokud často mluvíte se zahraničními kolegy nebo si píšete v cizím jazyce. Postupně se objevuje také překlad textů písní v Apple Music, což ocení nejen studenti jazyků.

iOS 26 Prelozit jazyky 1 iOS 26 Prelozit jazyky 1
iOS 26 Prelozit jazyky 2 iOS 26 Prelozit jazyky 2
iOS 26 Prelozit jazyky 3 iOS 26 Prelozit jazyky 3
iOS 26 Prelozit jazyky 4 iOS 26 Prelozit jazyky 4
