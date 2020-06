Test rychlosti: Jak si vede iOS 13.6 beta 2 oproti iOS 13.5.1

Apple včera večer vydal druhou betu iOS 13.6 (dříve pojmenovanou jako iOS 13.5.5). Vzhledem k takovému označení se tedy dá předpokládat, že se dočkáme i nějakých významnějších novinek. Nicméně kromě těch nás také zajímá, jak na tom budou naše iPhony po aktualizaci v aspektech rychlosti a výdrže baterie. Jako obvykle vám jako první přinášíme test rychlosti, který opět provedl kanál iAppleBytes na iPhonech SE, 6s, 7, 8 a XR. Celý test můžete vidět pod tímto odstavcem.

Jako vždy začneme iPhonem SE, u kterého se operační systém zapne dříve na betě iOS 13.6. Co se aplikací týče, na aktuálním iOS vidíme pracovat lépe aplikace jako VK a Snapchat. Jedná se ovšem o zanedbatelné hodnoty. U iPhonu 6s můžeme domovskou obrazovku iOS 13 pozorovat dříve na zařízení opět na zařízení s betou, jde ale pouze o desetinu sekundy. Pokud i zde pohlédneme na aplikace třetích stran, YouTube a Instagram se spouštějí svižněji na druhé betě. Naopak Twitter má zlomek sekundy k dobru na iOS 13.5.1, ostatní aplikace pak pracují obdobně.

U iPhonu 7 systém naskočí v ten samý okamžik. Co se aplikací týče, zde je to poměrně vyrovnané. Rychlejšího spuštění si všimnete u VK a Instagramu na druhé betě, na aktuálním systému má pak zlomek k sekundy k dobru Snapchat. Pohlednéme-li na iPhone 8, domovskou obrazovku můžeme vidět dříve ne druhé betě iOS 13.6, a to přibližně o sekundu. Zde se asi jednoznačně nedá říct, který systém pracuje lépe, jelikož rozdíly v řádu zlomků sekund můžeme pozorovat u mnoha aplikací. Jako u předešlých modelů ale platí, že by si běžný uživatel rozdílů ani nevšiml. U nejmladšího ve výběru se systém spustí o půlsekundu dříve na iOS 13.5.1. Pokud se podíváme na aplikace, zde je výsledek téměř naprosto vyrovnaný. Jde ale teprve o druhou betu, takže se dá očekávat, že Apple na ní bude ještě pár týdnů pracovat. Co nevidět by ale měl být představen iOS 14, který údajně nainstalujeme na všechny modely podporující iOS 13.