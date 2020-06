Apple právě vydal 2. bety iOS a iPadOS 13.6, macOS 10.15.6 a tvOS 13.4.8

Pokud jste zapojeni do vývojářského beta testování operačních systémů Applu, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž před malou chvílí vydal nové verze OS pro iPhony, iPady, Macy a Apple TV. Jedná se konkrétně o druhé bety iOS 13.6, iPadOS 13.6, macOS 10.15.6 a tvOS 13.4.8.

Zatímco u dvou posledně zmíněných OS se název nemění, u iOS a iPadOS je tomu přesně naopak. První beta nástupce iOS 13.5.1 totiž nesla název iOS 13.5.5 a stejně tak byl označený i iPadOS. Apple se však stejně jako v případě iOS 13.4.5 a iPadOS 13.4.5 rozhodl pro změnu. Proč tomu tak je sice není v tuto chvíli jasné, mohlo by to však znamenat předzvěst nějaké větší novinky jako například aplikace pro monitoring COVID-19 pozitivních uživatelů, na které Apple ve spolupráci s Googlem pracuje.

O novinkách, které se v nových verzích OS objeví vás budeme informovat v průběhu zítřejšího dne, budou-li tedy stát za to. První beta nicméně nepřinesla prakticky nic, co by si zasloužilo větší pozornost.