iOS 13.6 přinese novinku, která usnadní instalaci systémových aktualizací

Operační systém iOS (a potažmo jeho odnož pro iPady ve formě iPadOS) dostal s příchodem verze 13 v loňském roce do nastavení vychytávku ve formě možnosti automatické instalace aktualizací systému, které jsou prováděny v noci. Jediný zádrhel v tomto jinak skvělém prvku je však to, že aby byly aktualizace automaticky nainstalovány, musí být předtím ručně staženy. Tato “starost” však s příchodem iOS 13.6 odpadne.

Ve včera vydané druhé betě iOS 13.6, který do beta testování vstupoval jakožto iOS 13.5.5, objevili testeři v nastavení, konkrétně pak v sekci pro softwarové aktualizace nový přepínač umožňující zaktivování automatického stahování updatů systému. Jeho aktivací a následnou aktivací automatického instalování si tak uživatel de facto zajistí, že bude mít neustále aktuální telefon bez toho, aby musel jakkoliv řešit jeho aktualizování. Pro méně znalé uživatele se tedy jedná o perfektní vychytávku, kterou zcela určitě ocení. Je nicméně poměrně zvláštní, že se pro její implementaci rozhodl Apple až nyní, jelikož v této formě je celá myšlenka zautomatizování updatů daleko využitelnější než v té dosavadní.

Je otázkou, kdy přesně se vydání iOS 13.6 pro veřejnost dočkáme. Obecně platí, že větší updaty (což podle označení iOS 13.6 je) testuje Apple zpravidla na pět bet s týdenními rozestupy, což by znamenalo, že by tento uvolnil zhruba na začátku července či úplném konci června. Za necelé dva týdny nás nicméně čeká WWDC a představení zbrusu nových verzí operačních systémů, které bude následovat i vydání jejich prvních vývojářských beta verzí, na které se záhy začne celý Apple svět soustředit. Nebylo by proto překvapivé, kdyby Apple tentokrát testování uspíšil a iOS 13.6 vydal po kratším testování.