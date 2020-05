Z historie Applu: Jak Steve Jobs nezvládl aféru se sebevraždami ve Foxconnu

Pracovní podmínky v provozovnách dodavatelských řetězců společnosti Apple jsou dlouhodobě probíraným tématem. Apple se často nechává slyšet, že mu na těchto podmínkách opravdu záleží, v minulosti to ale vždy tak nevypadalo. V květnu roku 2010 musela cupertinská společnost vlivem řady tragických událostí zahájit šetření v čínských závodech společnosti Foxconn. Mezi zaměstnanci Foxconnu docházelo v té době k sebevraždám – jejich počet v jedné chvíli dosáhl devíti. Apple se tehdy zavázal, že na podmínky ve Foxconnu začne dlouhodobě a přísně dohlížet. Ani pro jednu stranu se nejednalo o jednoduchou situaci, a v jejich prospěch nehrály ani tehdejší komentáře jejího ředitele Steva Jobse.

Rok 2010 byl pro Apple hodně divoký. Byl nejenom rokem iPadu, ale také rokem aféry Antennagate, která byla spojená s iPhonem 4. Aféry většího či menšího rozsahu jsou spojené s řadou společností, u Applu ale byly o něco výraznější. Vliv na to měl nejenom fakt, že Apple zkrátka patří mezi nejznámější společnosti na světě, ale také přístup Steva Jobse k médiím. Pokud šlo o skandály, nebyl Jobs zrovna mistrem krizové komunikace, a ve chvílích, kdy se cítil být zahnaný do úzkých, si často zkrátka neuměl poradit s novináři. Jinak tomu nebylo ani v případě sebevražd ve Foxconnu. Apple nebyl zdaleka jedinou společností, která své produkty nechávala vyrábět v Číně. Byl ale rozhodně firmou, která je nejvíce na očích, a která se navíc ráda zaštiťuje svým důrazem na dodržování lidských práv. Když se v médiích rozšířila zpráva o jednom ze zaměstnanců Foxconnu, který spáchal sebevraždu poté, co ztratil prototyp čtvrté generace iPhonu a musel následně čelit šikaně ze strany vedení společnosti, obrátily se zraky veřejnosti i novinářů ke Stevu Jobsovi. Ten nejprve nešťastně označil továrny Foxconnu i jejich pracovní prostředí za „vcelku příjemné“, a poté prohlásil, že Apple „již všechno vyřešil“. Bez ohledu na to, že se cupertinská firma skutečně pustila do vyšetřování celé věci, působilo Jobsovo prohlášení spíše jako obhajoba Foxconnu a zlehčování celé situace.

Apple nicméně prakticky okamžitě přistoupil k vypracování směrnic a nařízení s cílem zlepšení pracovních podmínek v provozovnách svých dodavatelských řetězců. Pracovní prostředí ve Foxconnu a dalších podobných závodech není ani v dnešní době ideální, od roku 2010 se ale nepochybně zlepšilo. Cupertinská firma na své dodavatele nezapomněla ani v době koronavirové krize, kdy učinila řadu kroků k jejich podpoře.