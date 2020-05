iPhone 13 má nabídnout anamorfický objektiv: Jaké výhody přinese?

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se na internetu objevily první informace o fotoaparátu iPhonu 13, kterého se dočkáme v roce 2021. Pro někoho se může zdát úsměvné, že iPhone 12 prozatím ještě ani nevyšel a už se ví informace o iPhonu 13, je však víceméně jasné, že jablečná společnost už v této chvíli pracuje na vývoji ještě další generace iPhonu. Sestrojit telefon nabitý nejnovějšími technologiemi rozhodně není jen tak – například při představení iPhonu X jsme se dozvěděli, že na něm Apple pracoval již tři roky, tedy tři generace. V prvních informacích o fotoaparátu iPhonu 13 stojí, že bychom se měli po boku klasických fotoaparátů dočkat také tzv. anamorfického objektivu.

Anamorfický objektiv by se měl u budoucích iPhonů objevit po boku širokoúhlého a ultraširokoúhlého objektivu, teleobjektivu a LiDAR senzoru, který můžeme znát z letošních iPadů Pro čtvrté generace. Mnoho lidí však vůbec neví, co onen anamorfický objektiv, popřípadě anamorfický obraz, znamená – pojďme si to tedy vysvětlit. Dá se říct, že za vznik anamorfického obrazu mohou kameramani. Ti totiž neustále touží po širším a širším záběru, tedy aby se do záběru vešel například co největší horizont krajiny, anebo aby byla postava v obraze výrazná, avšak se stále viditelným kusem okolí. Klasický kulatý objektiv však už v některých případech nemusí dostačovat, a pokud v určitých případech potřebujete širší obraz, než je možné, tak si musíte poodstoupit. Ne vždy si ale kameraman může poodstoupit, tudíž muselo vzniknout něco, co dokáže vytvořit ještě širší obraz za stejných podmínek = anamorfický objektiv.

Fotogalerie anamorficky_obraz6 fotografie před roztažením anamorficky_obraz5 fotografie po roztažení anamorficky_obraz4 fotografie před roztažením anamorficky_obraz3 fotografie po roztažení +3 Fotek anamorficky_obraz2 fotografie před roztažením anamorficky_obraz1 fotografie po roztažení Vstoupit do galerie

Anamorfický obraz „stlačuje“ horizontální obraz, díky čemuž se může vlézt do filmového políčka. Takto stlačený obraz si můžete prohlédnout v galerii u tohoto odstavce – postavy a ostatní objekty jsou v případě využití anamorfického obrazu úzké jako nudle. Když se ale anamorfický obraz roztáhne na správný poměr stran, tak dochází k tomu, že je obraz normální a přirozený, navíc k tomu ale s o mnoho širším záběrem, který byste klasickým objektivem jednoduše neměli šanci zachytit. Obraz je samozřejmě po „roztažení“ ostrý a o mnoho širší, než například obraz televizních kanálů. Anamorfického obrazu si můžete všimnout například v kinech, kde se využívá pro promítání. Jak obraz po roztažení vypadá si můžete prohlédnout taktéž v galerii vedle tohoto odstavce.

Pokud se tedy anamorfického objektivu v iPhonu 13 dočkáme, tak jej uvítají především amatérští kameramani a další tvůrci. Video či fotografie z iPhonu, které budou pořízeny anamorfickým objektivem, budou extra široké. Někteří z vás by mohli namítat, že od toho je tady ultraširoký objektiv – je však ale nutné poznat rozdíl. Zatímco ultraširoký objektiv vytvoří efekt oddálení na celé fotografii (navíc může vznikat tzv. rybí oko), tak anamorfický objektiv se postará o zúžení a roztažení – jako kdybyste si vzali do rukou žvýkačku kterou začnete natahovat do stran. Anamorfický objektiv bude zajisté jedním z největších lákadel budoucího iPhonu. Doufejme tedy, že se jej doopravdy dočkáme, a že budeme na iPhonech z řady 13 moci točit perfektní široké záběry.