Objevily se první informace o fotoaparátu iPhonu 13

Letošní generace iPhonů sice ještě ani nebyla představena, leakeři však už začínají vytahovat ze svých rukávů informace o generaci následující – tedy té pro rok 2021. Se svou troškou do mlýna dnes v noci přispěl i poměrně přesný leaker @choco_bit, kterému se podařilo od jeho zdrojů získat jak nákres prvního prototypu iPhonu 13 (zřejmě řady Pro), tak i detaily o jeho fotoaparátu. Ještě než vás s nimi seznámím je však potřeba zdůraznit, že nás od představení tohoto modelu dělí ještě více než rok a tudíž je jasné, že i jeho vývoj je stále v plném proudu. Finální model proto může samozřejmě nabízet specifikace jiné, byť pravděpodobně blízké těm, o kterých dnes informuje leaker.

iPhone 13 bude podle zdrojů choco_bita minimálně po stránce těla velmi podobný letošním iPhonům 12. Očekávat tudíž můžeme ostré hrany podobné těm z iPadů Pro 3. a 4. generace, popřípadě iPhonů 4 a 5. Drobnou úpravou nicméně projdou záda, konkrétněji pak vzhled modulu fotoaparátu. Ten bude nově ukrývat čtyři objektivy, kvůli čemuž bude muset být LiDAR senzor pro 3D skenování okolí přesunut pod něj. Co se týká specifikací objektivů, ty se zdají být více než zajímavé. Dočkat bychom se totiž měli 64Mpx širokoúhlého objektivu s jednonásobným optickým zoomem a šestinásobným digitálním zoomem, dále pak 40Mpx teleobjektivu s troj až pětinásobným optickým zoomem a patnácti až dvacetinásobným digitálním zoomem, dále pak 64MPx “anamorfického” objektivu (článek o něm přineseme v průběhu dnešního dne) pro záznam videa a 40MPx ultraširokoúhlého objektivu s optickým zpětným zoomem. Přepracování by se měl dočkat i LiDAR, který by měl být schopný snímat okolí ještě lépe než nyní.

Pokud se informace od leakera potvrdí, je prakticky jasné, že by iPhone 13 výrazně posunul hranice fotografování a natáčení videa kupředu a to nejen u iPhonů, ale i u ostatních smartphonů. Specifikace jeho objektivů totiž vypadají opravdu působivě a pokud se Applu podaří je ideálně propojit i z hlediska softwaru, což pro něj problém nebývá, do rukou by se nám mohl v příštím roce dostat opravdu úchvatný fotomobil, se kterým by měly co dělat i klasické fotoaparáty. Jak už však bylo zmíněno výše, je nutné brát veškeré výše zmíněné informace s rezervou.