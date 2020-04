K Macům bude zřejmě od příštího roku možné připojit i 16K monitory

Konsorcium VESA ve včerejších večerních hodinách oznámilo, že rozhraní DisplayPort 2.0 si najde cestu do chystaného standardu USB4. Díky tomu bude možné s klasickým USB-C kabelem, podporujícím USB4, připojit až 16K monitory s celkovým tokem dat až v hodnotách okolo 80 Gb/s. Konsorcium VESA o této zprávě informovalo prostřednictvím blogového příspěvku na svých stránkách.

Konkrétně dalo VESA možnosti využití DisplayPortu 2.0 v USB4/USB-C název DisplayPort Alt Mode 2.0. VESA se chlubí tím, že skrze nový DisplayPort Alt Mode bude možné provozovat maximální výkon DisplayPortu 2.0, a že nebude přes prakticky žádným způsobem omezen: „DisplayPort Alt Mode 2.0 poskytuje bezproblémovou vzájemnou spolupráci s novou specifikací USB4 od USB-IF. Plně umožňuje využití všech funkcí v nejnovější verzi standardu DisplayPort 2.0 prostřednictvím USB Type-C (USB-C). DisplayPort Alt může skrze konektor USB-C přenášet až 80 Gb/s obrazových dat pomocí všech čtyř vysokorychlostních linek v kabelu, anebo až 40 Gb/s se současným dodáváním dat pomocí SuperSpeed USB,“ stojí v blogovém příspěvku konsorcia VESA.

DisplayPort 2.0 byl původně představen již minulý rok, a to konkrétně v červnu. Nový DisplayPort Alt Mode však nabízí více možností pro připojení, a to především díky možnosti využití konektoru USB-C společně s Thunderbolt 3. DisplayPort 2.0 tak bude možné využít jak u počítačů a notebooků, tak klidně u tabletů či telefonů – zkrátka u všeho, co bude podporovat USB4 a bude mít konektor USB-C. Co se týče maximálních možností, tak s pomocí DisplayPort Alt Mode budou uživatelé schopni přenášet až 16K obraz při obnovovací frekvenci 60 Hz. Když vezmeme v potaz, že momentálně uživatelé stěží využívají 8K monitory (nejčastěji prozatím 4K či 6K), tak je DisplayPort Alt Mode dosti naddimenzovaný. Na druhou stranu je však tohle samozřejmě lepší, než kdyby byl poddimenzovaný. První zařízení kompatibilní s tímto novým standardem by se měly na trhu objevit již příští rok. Je velmi pravděpodobné, že se mezi nimi představí i Macy.