Pro Display XDR se dočkal aktualizace, která z něj udělala ještě profesionálnější monitor

Ač by se poslední týdny a měsíce mohlo zdát, že jablečná společnost na svůj prémiový monitor Pro Display XDR mírně pozapomněla a nechala ho napospas osudu, není tomu tak. Pravidelně totiž vydává aktualizace a nové firmwary, které zajišťují lepší chod a příjemnější používání. Výjimkou není ani verze 2.2.2, která nabídne možnost upravit si nastavení displeje podle libosti a nespoléhat na základní referenční režimy, jenž jsou momentálně k dispozici.

Zatímco dosud bylo v případě monitoru Pro Display XDR nutné spoléhat zejména na některé z přednastavených režimů, které měnily jas a podsvícení, nyní Apple pomalu obrací a dává větší pravomoci zkušenějším uživatelům. Ti si budou moci od nynějška vytvořit vlastní profil v nastavení a zvolit si jaký chtějí barevný gamut, podsvícení, jas, gammu a další vlastnosti. Toto privilegium pokročilé majitele monitoru jistě potěší, jelikož základní módy jsou ne vždy plně dostačující a nemožnost upravit si je dle svého gusta byla poměrně frustrující. Začátečníkům bychom však doporučili raději zvolit některý z výchozích režimů a držet se standardního nastavení. Tak či onak, pro všechny uživatele platí, že pro aktivaci aktualizace a její úspěšnou instalaci budou muset zařízení restartovat a případně zkontrolovat, zda monitor disponuje správnou verzí firmwaru. Stačí kliknout na jablečné logo, poklepat na položku About This Mac, zamířit do seznamu System Report a nakonec zvolit Graphics/Displays. Právě tam na vás vyskočí informace o aktuálním softwaru a další podrobnější informace.

V každém případě se jedná o vítaný krok, který znalí uživatelé Macu a monitorů jistě ocení. Vzhledem ke své ceně, která se vyšplhala na astronomických 140 tisíc korun v základní verzi, totiž Pro Display XDR pochopitelně nabízí nadstandardní možnosti a celou plejádu funkcí, k nimž se však běžní smrtelníci příliš nedostanou. Díky možnosti přizpůsobit si profil v nastavení tak můžeme vytáhnout z displeje maximum a nakombinovat si světelnost tak, aby nám sedla co nejvíce. Příliš tedy neotálejte a update si stáhněte, jakmile bude k dispozici.