Apple chystá vlastní náhlavní sluchátka: Vše, co o nich zatím víme

Apple se svými AirPody (Pro) bodoval prakticky na všech frontách. V době bezdrátové, kdy se různá zařízení postupně zbavují kabelu, jsou AirPody nejspíše jedním z nejoblíbenějších produktů, které jsou k dispozici. Lidé si AirPody pochvalují díky skvělému zvuku, ale také díky přidaným funkcím, které ostatní sluchátka od jiných společností nenabízí. V tomto případě mám na mysli například automatickou detekci ucha, ovládání poklepáním (či stisknutím) stonku, anebo třeba aktivní potlačení hluku u AirPods s přívlastkem Pro.

Není rozhodně žádným tajemstvím, že se jablečná společnost snaží, respektive bude snažit, prorazit i na poli bezdrátových náhlavních sluchátek. Co se týče sluchátek s in-ear konstrukcí, tak v tomto případě už si Apple trh podmanil. Proč by tedy stejný scénář nemohl zopakovat i v případě over-ear sluchátek? Pojďme se společně v tomto článku podívat na všechny informace, funkce a zprávy, které prozatím o chystaných over-ear sluchátkách známe.

AirPods a Beats

Jak už jsem nakousnul v úvodu, tak Apple dominuje světu bezdrátových in-ear sluchátek svými AirPody a AirPody Pro. Nesmíme však samozřejmě zapomínat ani na divizi Beats, kterou kalifornský gigant před několika lety odkoupil. Nutno tedy podotknout, že Apple už s over-ear sluchátky určitou zkušenost má, a to právě díky Beats. V ní totiž kromě klasických „peckových“ sluchátek najdete také klasická sluchátka přes hlavu. Apple tak u svých sluchátek Beats sbíral zkušenosti, které se s největší pravděpodobností projeví v tom nejlepším světle u chystaných prvních náhlavních sluchátek od Applu.

Fotogalerie Recenze AirPods Pro AirPods Pro recenze AirPods Pro Apple Krabicka AirPods Pro AirPods Pro 2019 +3 Fotek AirPods Pro sluchatka AirPods Pro Apple AirPods Pro AirPods Pro Vstoupit do galerie

Design

Vzhled jablečných náhlavních sluchátek byl až donedávna velkou neznámou. Vzniklo hned několik různých konceptů, kdy některé z nich byly perfektní, jiné zase horší. Tento měsíc jsme se však prostřednictvím Bloombergu dozvěděli o zajímavých informacích, které s designem jablečných náhlavních sluchátek souvisí. Podle těchto informací pracuje Apple minimálně na dvou rozdílných over-ear designech. První verze sluchátek by měla být zaměřená na příznivce fitness – ta nabídne konstrukci z prodyšných materiálů. Druhá verze poté bude prémiovější a Apple u ní vsadí na kůži. U obou modelů bychom se poté měli dočkat možností pro jednoduché ovládání přímo na těle sluchátek.

Co se vzhledu sluchátek týče, tak to vypadá, že bychom se měli dočkat „retro“ stylu. Mušle by měly mít klasický oválný tvar, jenž by měly být spojené klasickou kovovou „čelenkou“. V uniklých zdrojových kódech z iOS 14 se dokonce objevily ikony těchto sluchátek, tudíž o jejich tvaru můžeme zjistit více i z nich. Velmi zajímavé a od Applu lehce nečekané je, že si uživatelé údajně budou moci svá sluchátka různě přizpůsobit, a to díky modulárnímu designu. Ostatní výrobci svým zákazníkům nabízí možnosti pro jednoduchou výměnu mušlí, které jsou ke sluchátkách upevněné magnety. Apple by údajně měl tento modulární design posunout na další úroveň. Kromě možnosti jednoduché výměny mušlí bude údajně stejně jednoduché vyměnit také onu „čelenku“. Ke každé příležitosti byste tedy mohli zvolit jiný styl a čelenky tak měnit podobně, jako řemínky na Apple Watch. Modulární design má být jedním z největších lákadel a tahounů over-ear sluchátek od Applu.

Funkce

Očekává se, že si over-ear sluchátka „vypůjčí“ mnoho funkcí z klasických AirPodů, jak je známe nyní. Nebude tedy chybět jablečný H1 čip (možná nová generace?), díky kterého jsme schopni jednoduše a rychle připojit AirPody a Beats sluchátka k ostatním jablečným zařízením. Sluchátka kromě toho budou samozřejmě schopná reagovat na frázi Hey Siri. S největší pravděpodobností se dočkáme také aktivního potlačení hluku, společně s režimem propustnosti. Chybět kromě toho nebude ani automatická detekce uší. Jednoduše se dá říct, že over-ear sluchátka od Applu budou „narvány“ technologiemi až k prasknutí. Jistá však prozatím není kvalita výstupu – na její zhodnocení si budeme muset počkat až do samotného vydání.

Konkurence

I když mnoho uživatelů tvrdí, že se Apple nemůže svými sluchátky rovnat ostatním společnostem, které se zvukovými zařízeními zabývají, tak je nutné podotknout, že Apple není společností, která se zabývá jen vývojem sluchátek. I přesto je ale kvalita podání zvuku u AirPodů pro většinu obyčejných uživatelů dostačující. Pokud bychom doopravdy chtěli uvést nějaké konkurenty budoucích jablečných over-ear sluchátek, tak můžeme zmínit například Bose QuietComfort 35 či Bose Noise Cancelling 700. Apple samozřejmě nebude tak úplně vsázet na kvalitu zvuku, jako na různé vychytávky – již zmíněný čip H1 a další.

Cena a dostupnost

Podle notorického analytika Ming-Chi Kua by se měla jablečná společnost do masové výroby těchto sluchátek pustit již v polovině roku 2020, což je za pár měsíců. Vydání chystaných sluchátek by poté mělo být naplánováno na konec léta, anebo na podzim. Dost možná bychom se těchto sluchátek mohli dočkat třeba na hlavní podzimní konferenci od Applu, kde s mimo jiné dočkáme také iPhonů 12. Co se týče cenovky, tak pokud vezmeme v potaz cenu AirPods Pro a Beats Solo Pro, tak bychom se mohli dostat na na cenovku okolo desíti tisíc korun.