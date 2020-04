Chystaná náhlavní sluchátka Applu budou skvěle přizpůsobitelná

Již relativně dlouho hovoří poměrně velké množství zdrojů o tom, že Apple pracuje na vlastních náhlavních sluchátkách, kterými by rád rozšířil své portfolio. Hlavní devízou jeho produktu by pak mělo být vynikající zpracování a především pak dokonalé podání zvuku, díky čemuž by měl najít místo zejména u profesionálních uživatelů. Ty však hodlá Apple podle čerstvých zpráv potěšit i další příjemnou vychytávkou – konkrétně vynikající přizpůsobitelností.

Podle zdrojů Marka Gurmana z agentury Bloomberg má v současnosti Apple nejméně dva prototypy, které dokonce již interně testuje mezi zaměstnanci a snaží se u nich dotáhnout k dokonalosti všechny jejich neduhy. Zatímco jedna verze by měla být vloženě profi a měla by být vyrobena například i částečně z kůže, druhá verze má cílit na sportovce, čemuž budou přizpůsobeny i její výrobní materiály. Ty mají být prodyšné a lehké, aby sportovce nikterak neomezovaly v aktivitě. Designově by si pak měly být oba prototypy vcelku podobné. U obou vsadil Apple na velké mušle přes uši, které jsou spojené tenkým kovovým rámem. Zajímavé je, že veškeré polstry jak rámu, tak náušníků mají být magnetické, díky čemuž bude přizpůsobení sluchátek hlavě uživatele naprosto jednoduché a především pak rychlé. Co vše půjde vyměnit nicméně v tuto chvíli říci zatím nelze.

Další nespornou výhodou sluchátek má být jejich velmi jednoduché složení, které se bude hodit zejména při jejich transportu. I to by mělo být založeno zejména na magnetech, ale jak přesně bude probíhat opět zdroje neprozradily. Zajímavé je mimo jiné i to, že by snad měla mít sluchátka různé “módy” těla, které by byly přizpůsobené aktivitám. V případě cvičení by si je tedy měl uživatel více přitisknout k hlavě, zatímco při běžném klidném poslechu by mohla být sluchátka volněji. Jejich představení je nicméně naplánováno až na závěr letošního roku a tudíž se může v následujících měsících ještě leccos změnit.