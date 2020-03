Tidal: Komu se vyplatí, jaká sluchátka k ní použít a jak je to s kodeky

Mezi nejoblíbenější hudební streamovací platformy patří momentálně Spotify po boku s Apple Music. Hudební fanatici však zajisté ví o tom, že tyto hudební streamovací platformy nedokáží poskytnout zvuk ve vysoké kvalitě, popřípadě v té bezztrátové. K tomu, abyste mohli poslouchat hudbu v bezztrátové kvalitě, musíte splnit hned několik věcí. První z nich je, že se ze Spotify či Apple Music přesunete například na Tidal. Zde to ale rozhodně nekončí, jelikož ještě musíte vybrat správná sluchátka a ujistit se, že vaše zařízení podporuje přehrávání bezztrátové hudby.

Výběr sluchátek

Pokud si myslíte, že budete schopni poslouchat bezztrátovou hudbu z Tidalu z AirPodů, tak jste na omylu. V případě bezztrátového poslechu můžete úplně zapomenout na klasická bezdrátová sluchátka, a to hned z několika důvodů. Kabel je totiž stále kabel a prozatím neexistuje žádná možnost, díky které by se kvalita bezdrátově přenášeného zvuku mohla byť alespoň přiblížit kvalitě kabelem přenášeného zvuku. iPhone, potažmo také iPad, navíc nedisponují žádnými „lepšími“ kodeky, které by dokázaly bezdrátově přenést kvalitativně alespoň o něco lepší zvuk, než je průměr. Konkrétně nabízí jablečná mobilní zařízení kodek AAC, který Apple používá již delší dobu. Tento kodek však moc sluchátek nepodporuje, jelikož si za něj musí výrobci připlatit. Tehdy, kdy není k dispozici AAC, přichází na řadu kodek SBC, který se rozhodně za bezztrátový považovat nedá.

Bezztrátový přenos

Pokud tedy chcete hudbu poslouchat z vašeho iPhonu bezdrátově, a nejede přes to vlak, tak nejlépe uděláte, když si pořídíte sluchátka s podporou kodeku AAC (rychlost přenosu dat 320 kbit/s). V takovém případě ale nezískáte vyšší kvalitu, než nabízí například Spotify. V opačném případě, kdy chcete opravdu vysokou a bezztrátovou kvalitu ve formě FLAC či MQA, tak musíte sáhnout po drátových HiFi sluchátkách, které dokáží tyto formáty přehrávat. Formát FLAC je bezztrátový formát, který se nahrává na CD a nabízí kvalitu 44.1kHz/16bit. MQA, Master Quality Authenticated, je poté ještě o něco kvalitnější, než samotný FLAC. Nabízí kvalitu 96kHz/24bit, je však nutné podotknout, že ne všechny skladby tento formát v rámci Tidalu podporují. Pro přehrávání FLAC či MQA potřebujete iPhone s iOS 11 a novějším, v případě Macu potřebujete macOS 10.10 a novější s procesorem Intel Core Duo a novějším.

Předplatná

Abyste mohli využívat 100% potenciál Tidalu, tak si samozřejmě musíte zvolit odpovídající předplatné. Tidal totiž nabízí jak klasické předplatné, ve kterém nemáte k HiFi skladbám přístup, tak také speciální dražší předplatné, kde už máte k dispozici kvalitu FLAC a MQA. Konkrétně je k dispozici předplatné Premium a HiFi (buď pro jednotlivce, anebo pro rodinu či studenty). V rámci předplatného Premium nezískáte nic zvláštního, prakticky jen neomezený přístup k hudbě ve standardní kvalitě, kterou nabízí například Spotify. O mnoho zajímavější je však předplatné HiFi, ve kterém získáte skladby v bezztrátovém formátu FLAC a MQA. Níže naleznete tabulku s předplatnými a jejich cenami.

Tidal Premium Tidal HiFi Cena pro jednotlivce 9.99 dolarů 19.99 dolarů Cena pro rodinu 14.99 dolarů 29.99 dolarů Cena pro studenta 4.99 dolarů 9.99 dolarů Nabízí klasická kvalita (max. 320 kbit/s) bezztrátový formát FLAC a MQA

Obsah

Je však nutné podotknout, že Tidal rozhodně není určen pro naprosto všechny uživatele. Oproti Spotify či Apple Music totiž Tidal nabízí méně obsahu. Pokud však posloucháte klasickou hudbu, kterou poslouchá celý svět, tak se samozřejmě není čeho bát. V Tidalu chybí prakticky jen extravagantní žánry a interpreti, kteří nejsou ve světě či v zemi úplně tak známí. Abyste mohli sami určit, zdali se v Tidalu nachází vaši oblíbení interpreti, tak není nic jednoduššího, než si jej prostě vyzkoušet. A mám pro vás dobrou zprávu – Tidal totiž nabízí první měsíc jakožto zkušební dobu zdarma. Během tohoto měsíce určitě sami zjistíte, zdali se v něm nachází veškeré skladby a žánry které posloucháte, a zdali jste schopni ocenit zvukový rozdíl HiFi kvality oproti té obyčejné.

Naopak, určitý exkluzivní obsah je na přání umělců k dispozici jen v rámci streamovací služby Tidal. Ku příkladu, čtyři roky zpět tohoto využil Kanye West a své album The Life of Pablo nechal umístit pouze na streamovací službu Tidal. Díky tomu měl Kanye West jistotu, že si jeho album posluchači přehrají v té nejlepší možné kvalitě, a navíc k tomu Tidal perfektně podpořil. Díky tomu se zvedl počet uživatelů Tidalu z 1 milionu na téměř 2,5 milionu.