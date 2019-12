Prodeje Apple Watch a AirPods mají i nadále růst neuvěřitelnou rychlostí

Zisky z prodejní kategorie nositelné příslušenství od Applu by podle predikcí od marketingové společnosti IDC měly strmě růst, a to po dobu dalších čtyřech let. V rámci nositelného příslušenství můžete zakoupit od Applu především sluchátka, tj. AirPods a AirPods Pro a samozřejmě hodinky Apple Watch. Tento rok by se mělo prodat podle výpočtů přes 139 miliónů jednotek AirPods. Tohle číslo samo o sobě už značí velikou oblíbenost AirPodů, avšak na konci roku 2023 by se mělo téměř zdvojnásobit. Společnost IDC předpovídá, že za rok 2023 se prodeje zvýší na 273 miliónů jednotek. Kromě toho IDC uvádí, že kategorii nositelné příslušenství dominuje právě „ušní“ příslušenství.

„Tento rok předpokládáme, že Apple prodá okolo 139.4 miliónů sluchátek. Tento počet by se však měl téměř zvýšit v roce 2023, kdy by mělo dojít k prodeji okolo 273.3 miliónů jednotek,“ uvádí společnost IDC. Aby mohla být sluchátka zařazená do kategorie nositelného příslušenství, musí podle definicí IDC nabízet i další funkce kromě zprostředkovávání audia – například tedy musí disponovat možností využití chytrého asistenta. Sluchátka mohou být náhlavní i do uší a jejich cena může být od 50 dolarů až po několik stovek dolarů. Apple se se svými AirPods řadí do střední cenové hladiny všech chytrých sluchátek.

Druhý největší podíl mají v rámci nositelného příslušenství od Applu samozřejmě hodinky Apple Watch. Podle IDC se v roce 2019 prodá celkem 69.3 miliónů kusů Apple Watch, kdežto na konci roku 2023 by měl být počet prodaných kusů někde okolo 109.2 miliónů jednotek. Uživatelé si Apple Watch kupují především kvůli operačnímu systému watchOS, který perfektně zapadne do ekosystému Applu a dokáže bravurně komunikovat dalšími jablečnými operačními systémy. I přesto však budou muset v budoucnu Apple Watch bojovat s konkurencí: „Pořád je tady místo pro růst jiných platforem: Společnosti využívající Android by mohly překvapit svými chytrými hodinkami, a také operačním systémem Google WearOS,“ tvrdí IDC. Růst prodejů hodinek během následujících čtyř let by se měl tedy zvýšit o cca 16.4 %.

IDC dále uvádí, že je momentálně v trendu snižovat ceny chytrých hodinek. Dokonce i Apple by měl ceny dalších generací Apple Watch lehce snižovat, čímž by se k nim mohlo dostat více uživatelů: „Zatímco Xiaomi se zaměřilo na snižování nákladů kvůli komoditizaci, tak hlavní představitelé trhu v čele s Applem hrají při snižování cen také velkou roli. Stačí se podívat na Apple Watch Series 3, které seženete (v ČR) za 5 790 Kč. Očekáváme, že se chytré hodinky stanou ještě levnějšími,“ uvedl Jitesh Ubrani, manažer výzkumu z IDC. Mezi další zajímavé informace patří to, že Apple celkově prodal dvakrát více nositelného příslušenství, než nejbližší rival Xiaomi.