Potvrzeno: V iPhonu SE 2. generace je celá řada součástek z iPhonu 8

Podoba nejnovějšího iPhonu SE (2020) s iPhonem 8 je v mnoha ohledech zcela nepopiratelná. Nedávné rozebrání zmíněného modelu dokonce ukázalo, že vybrané komponenty lze v letošním iPhonu SE nahradit součástkami z iPhonu 8. Tato skutečnost kromě jiného také dokazuje, že společnost Apple je plně připravena na to, aby v zájmu snížení nákladů využila komponenty ze starších modelů pro své nízkonákladové smartphony.

Když se začalo poprvé spekulovat o tom, že Apple konečně chystá nový iPhone SE, mělo se za to, že se telefon svým designem bude podobat spíše svému předchůdci z roku 2016. Nový model toho má sice hodně společného se smartphony z éry před vydáním iPhonu X – včetně technologie Touch ID namísto Face ID – nejvíce si toho ale vypůjčil právě ze zmíněného iPhonu 8. Společnost Apple se k zavedení Touch ID a dalších „starších“ prvků rozhodla kvůli tomu, aby co možná nejvíce redukovala cenu tohoto modelu, ale také pro to, aby i nadále našla uplatnění pro některé ze starších komponent.

Fotogalerie iPhone SE 2 iPhone 8 teardown iFixit 1 iPhone SE 2. generace 9 iPhone SE 2. generace 8 iPhone SE 2. generace 7 +57 Fotek iPhone SE 2. generace 6 iPhone SE 2. generace 5 iPhone SE 2. generace 4 iPhone SE 2. generace 3 iPhone SE 2. generace 2 iPhone SE 2. generace 1 iphone se zada 5 iphone se zada 4 iphone se zada 3 iphone se zada 2 iphone se zada 1 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass10 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass9 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass8 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass7 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass6 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass5 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass4 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass3 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass2 iPhone SE 2. generace s PanzerGlass1 iPhone SE 2. generace 39 iPhone SE 2. generace 38 iPhone SE 2. generace 37 iPhone SE 2. generace 36 iPhone SE 2. generace 35 iPhone SE 2. generace 34 iPhone SE 2. generace 33 iPhone SE 2. generace 32 iPhone SE 2. generace 31 iPhone SE 2. generace 30 iPhone SE 2. generace 29 iPhone SE 2. generace 28 iPhone SE 2. generace 27 iPhone SE 2. generace 26 iPhone SE 2. generace 25 iPhone SE 2. generace 24 iPhone SE 2. generace 23 iPhone SE 2. generace 22 iPhone SE 2. generace 21 iPhone SE 2. generace 20 iPhone SE 2. generace 19 iPhone SE 2. generace 18 iPhone SE 2. generace 17 iPhone SE 2. generace 16 iPhone SE 2. generace 15 iPhone SE 2. generace 14 iPhone SE 2. generace 13 iPhone SE 2. generace 12 iPhone SE 2. generace 11 iPhone SE 2. generace 37 iPhone SE 2. generace a iPhone SE. Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone SE 2. generace 35 iPhone SE 2. generace 16 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone SE 2. generace 15 iPhone SE 2. generace 14 iPhone SE 2. generace 12 Vstoupit do galerie

Odborníci z iFixit při prvním zběžném rozebrání letošního iPhonu SE zjistili, že plno součástek, které se v telefonu nacházejí, lze skutečně snadno vyměnit. Oba fotoaparáty zmíněného smartphonu je například možné bez problémů vyměnit za fotoaparáty z iPhonu 8. Totéž platí například také pro slot na SIM kartu, prvek Taptic Engine, , senzor přiblížení, mikrofon nebo součásti displeje. Výměna displeje navíc u iPhonu SE vyjde v porovnání s iPhony, vydanými v nedávných letech, zdaleka nejlevněji. Jediná komplikace, která při výměně displeje iPhonu SE (2020) hrozí, je ztráta funkce True Tone v případě, že servis nebude mít k dispozici potřebné programovací nástroje. Mezi součástky, které nelze nahradit prvky z iPhonu 8, patří bohužel Home Button – ten je podle iFixit zapotřebí při opravě pokud možno zachovat, případně ho nahradit verzí bez Touch ID. Stejně tak není možné u iPhonu SE druhé generace použít baterii z iPhonu 8, jelikož má jinak řešený konektor. Zjištění, ke kterému došli odborníci z iFixit při prvním rozebrání iPhonu SE (2020), je rozhodně potěšující. Kompletní a detailnější teardown by na sebe neměl nechat dlouho čekat.