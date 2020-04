Kompletní srovnání: iPhone SE 2. generace vs. iPhone 8

Ve včerejších večerních hodinách jsme se dle očekávání konečně dočkali oficiálního vydání iPhonu SE druhé generace. Tento nový přírůstek do rodiny jablečných telefonů se drží standardu, jenž nabízela minulá generace iPhonu SE – tedy špičkový výkon, nízká cena a především kompaktnost. Již na první pohled si můžete všimnout, že se iPhone SE druhé generace velmi podobá iPhonu 8. Hned na úvod můžeme říci, že se nový iPhone SE doopravdy iPhonu 8 podobá, a to v mnohých ohledech. Tam, kde se mu naopak nepodobá, tak se zase razantně liší. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat na kompletní srovnání iPhonu SE druhé generace (dále jen iPhone SE) s iPhonem 8.

Procesor, paměť, technologie

iPhone SE nabízí oproti staršímu iPhonu 8 celkově o dvě generace lepší procesor. Zatímco iPhone 8 nabízí procesor Apple A11 Bionic, jenž se objevil také v iPhonu X, tak nový iPhone SE nabízí nejnovější procesor Apple A13 Bionic, který najdeme ve všech iPhonech z řady 11, tedy v iPhonu 11 a 11 Pro (Max). Tento procesor je konstruován 7nm výrobním procesem a nabízí celkem šest jader (dvě výkonná, čtyři úsporná). Maximální taktovací frekvence výkonného jádra je poté 2.65 GHz. Podíváme-li se na starší procesor A11 Bionic, tak ten je konstruován 10nm výrobním procesem, nabízí taktéž šest jader a maximální frekvence výkonného jádra je 2.39 GHz. Co se týče paměti RAM, iPhone SE nabízí podle posledních dostupných informací 3 GB této paměti, iPhone 8 poté jen 2 GB. Po stránce zabezpečení disponují obě zařízení čtečkou otisků prstů Touch ID. Nový iPhone SE poté nabízí voděodolnost IP67, stejně jako iPhone 8.

Baterie a nabíjení

Podíváme-li se na baterii nového iPhonu SE, tak se podle posledních dostupných informací můžeme těšit na kapacitu 1 821 mAh, což je opět naprosto totožná kapacita, jako nabízí iPhone 8. Obě zařízení poté nabízí bezdrátové nabíjení, které je operačním systémem iOS omezeno na 7,5 W. V balení obou srovnávaných iPhonů najdete klasický 5W nabíjecí adaptér, opět v obou případech můžete však k nabíjení využít výkonnější 18W adaptér, s jehož pomocí lze iPhony dobíjet pomocí technologie Power Delivery rychleji. Ani jeden iPhone poté není schopen reverzního bezdrátového nabíjení, tedy dobíjení jiného zařízení pomocí své vlastní baterie.

Konstrukce a displej

I v případě samotného těla jsou na tom iPhone SE a iPhone 8 velmi podobně. Obě zařízení mají tělo vyhotovené z hliníku (ocel se v případě iPhonu SE nekoná). Na přední i zadní straně porovnávaných modelů najdete samozřejmě sklo Gorilla Glass. Není jisté přesné označení využitého skla, avšak v tomto případě označení nehraje úplně velkou roli, jelikož jak by řekl známý YouTuber JerryRigEverything, glass is glass and glass breaks. Jak už jsem zmínil v jednom z odstavců výše, tak iPhone SE disponuje domovským tlačítkem společně s Touch ID, stejně jako iPhone 8. To znamená, že rámečky zůstávají i nadále obrovské a konkurence má v tomto ohledu velký náskok, a to také díky čtečkám otisků prstů v displejích.

Co se týče displeje, tak ani v tomto případě jsme se nedočkali prakticky žádných změn. Apple akorát displej u iPhonu SE označuje jakožto Retina HD. V obou případech má dispej rozlišení 1334 x 750 pixelů, citlivost 326 pixelů na palec, kontrastní poměr 1400:1, True Tone, podporu barevného gamutu P3 a maximální jas 625 nitů. Nutno ale podotknout, že i když se jedná o prakticky totožné displeje, tak iPhone SE druhé generace nepodporuje 3D Touch, nýbrž pouze Haptic Touch. V tomto ohledu by bylo velmi zajímavé vyzkoušet připojit displej z iPhonu 8 k iPhonu SE druhé generace a zjistit, zdali tímto způsobem nebude možné 3D Touch zprovoznit. To už ale necháme na otestování jiným, technicky způsobilým, uživatelům.

Fotoaparát

Na poli fotoaparátu iPhonu SE 2. generace na internetu kolují různé zprávy o tom, že je jediný objektiv nového iPhonu prakticky úplně totožný s tím, který je umístěn v iPhonu 8 či iPhonu 11. Podle výše uvedených specifikací, které jsou ve velké většině prakticky úplně stejné s iPhonem 8, bychom se tedy neměli divit, pokud by iPhone SE 2. generace doopravdy disponoval stejným fotoaparátem, jako iPhone 8. Apple u iPhonu SE uvádí, že jeho fotosoustava disponuje 12 Mpix objektivem se clonou f/1.8. Tento objektiv je poté schopen až 5x digitálního zoomu a portrétního režimu se šesti efekty. Fotoaparát iPhonu 8 má poté taktéž 12 Mpix a clonu f/1.8. Jediným rozdílem je, že iPhone SE 2. generace umí fotit v portrétovém režimu, který je „dopočítáván“ softwarově především díky procesoru A13 Bionic. Rozdíly jsou tedy i v tomto případě velmi nepatrné.

Cena a úložiště

To, kde se oba srovnávané modely liší nejvíce, je v ceně. Po vzoru první generace iPhonu SE bylo prakticky nevyhnutelné, aby se druhá generace tohoto modelu zařadila svou cenovkou někam nahoru. Apple proto vsadil na nízkou cenu, tři barvy a tři varianty úložiště. Co se týče úložiště, tak iPhone SE druhé generace seženete v 64 GB, 128 GB a 256 GB, kdy je cenovka stavena na 12 990 Kč, 14 490 Kč a 17 590 Kč. V případě iPhonu 8 jste si mohli vybrat z variant úložiště 64 GB či 256 GB, cenově poté iPhone 8 vycházel na 20 990 Kč či 25 490 Kč. Barevně na tom byla „osmička“ o něco lépe – k dispozici byla vesmírně šedá, stříbrná, zlatá a červená barva. Nový iPhone SE 2. generace bude možné zakoupit například zde.