Stáhněte si exkluzivní tapety z nových iPhonů SE 2. generace

Stalo se již jakousi tradicí, že každý nově představený hardwarový produkt Applu přináší několik exkluzivních tapet dostupných systémově jen pro něj. Nejinak tomu je i u včera představených iPhonů SE 2. generace, které přináší alespoň podle tiskových materiálů minimálně tři exkluzivní abstraktní tapety, které mají plochu novinek ozvláštnit. Pokud jste si je na první pohled zamilovali i vy, máme pro vás skvělou zprávu – stáhnout si je můžete už nyní i pro své iPhony a iPady.

Fotogalerie iphone se 2 wallpaper 1 iphone se 2 wallpaper 2 iphone se 2 wallpaper 3 iphone se 2 wallpaper 4 +7 Fotek iphone se 2 wallpaper 5 iphone se 2 wallpaper 6 iphone se 2 wallpaper 7 iphone se 2 wallpaper 8 iphone se 2 wallpaper 9 iphone se 2 wallpaper 10 Vstoupit do galerie

Nové tapety se již dostaly do rukou portálu Ispazio, který je obratem zveřejnil. Všechny si je můžete stáhnout skrze odkaz níže, na kterém najdete kromě tří tapet přímo z iPhonů i dvě, které se na iPhonech neobjevují, ale zřejmě jsou též jejich součástí. Nicméně potvrdit tuto skutečnost zatím nelze.Samozřejmě platí, že se tapeta neuloží do nabídky nativních tapet, ale přímo do Fotogalerie, přes kterou jí lze nastavit. Druhou možností je pak nastavení přes sekci Tapeta, kde jí můžete jednoduše vybrat právě přes fotogalerii. Pokud máte na svém zařízení nainstalovaný iOS 13 či iPadOS 13, můžete si u tapety nastavit možnost Tmavý vzhled ztmaví tapetu, díky čemuž bude zobrazená tapeta při aktivním Dark Mode o poznání tmavší než standardně.