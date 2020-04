iPhone SE Plus dorazí později, než se původně očekávalo

Již dobrého čtvrt roku není žádným tajemstvím, že Apple pracuje na větší verzi svého iPhonu SE. Ta ponese velmi pravděpodobně název iPhone SE Plus a bude vycházet jak z iPhonu 8, tak zřejmě i iPhonů řady X. Podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua byl však Apple jeho příchod nucen odložit a to o mnoho měsíců. Důvodem je zřejmě koronavirus, který ztrpčuje jeho vývoj.

Jak již bylo zmíněno výše, novinka má vycházet hned ze dvou modelových řad. Od to novější údajně odkouká částečně bezrámečkový design, od té starší pak úhlopříčku a autentizační metodu. Telefon by totiž měl kvůli úsporám stále spoléhat na Touch ID namísto Face ID. Díky tomu by tak teoreticky nemusel mít ve svém displeji vůbec žádný výřez či jen výřez minimálních rozměrů. Touch ID by se pak přesunulo do Power Buttonu na bok telefonu, což je řešení podobné například smartphonu Galaxy S10e od Samsungu. Co se pak týče vnitřních komponentů, ty by měly být víceméně shodné s nynější verzí iPhonu SE 2. generace. Telefon by tak měl dostat čipset A13 Bionic a 3 GB RAM paměti.

Odhalení telefonu bylo zprvu plánováno na první čtvrtletí příštího roku. Postupem času se však začal tento termín ukazovat jako nesplnitelný a Apple si proto vytyčil nový termín ve formě druhé poloviny téhož roku. Dočkat bychom se ho tak mohli buď na červnové WWDC, nebo až na zářijové hlavní Keynote, popřípadě v říjnu spolu s Keynote pro iPady a Macy. Červenec a srpen je pak vzhledem k tomu, že si svět plnými doušky užívá dovolené, pro představení velmi nepravděpodobný.