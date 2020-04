Jak využít iPhone SE 2. generace na maximum: Přehled příslušenství, které by se mohlo hodit

Po dvou dnech čekání včera Apple oficiálně odstartoval předobjednávky na nedávno představený iPhone SE 2. generace, který se bude díky své nízké ceně zcela určitě těšit velké popularitě. Pokud si na něj brousíte zuby i vy, mohly by se vám hodit následující řádky, ve kterých si krok po kroku společně zrekapitulujeme, co vše by se vám k němu mohlo ještě hodit.

V hlavní roli ochrana

S trochou nadsázky by se dalo říci, že nic nebolí víc, než škrábanec na nově koupeném iPhonu. Přeci jen, jablečné telefony nejsou v žádném případě levnou záležitostí a tudíž je jasné, že každé jejich poškození zkrátka velmi zamrzí. Pokud se tedy chcete této bolesti vyvarovat, rozhodně si pořiďte ochranné sklo a kryt. Výběr obou věcí je svým způsobem jednoduchý. iPhone SE 2. generace je totiž plně kompatibilní s kryty a tvrzenými skly pro iPhony 7 a 8, které jsou na trhu již opravdu dlouho a tudíž není nouze o širokou nabídku. Za sebe můžeme doporučit například originální Apple kryty jak v silikonové verzi, tak i té kožené. Ani s jednou verzí totiž nemáme v redakci sebemenší problémy a to ani po dlouhých měsících používání. Je však samozřejmě potřeba počítat s tím, že například světlé kryty se časem pozvolna “špiní” a tudíž věčně nevydrží. na druhou stranu, používat x let telefon jen s jedním krytem je stejně pro naprostou většinu z nás nereálné, jelikož by nás jeho design přestal bavit.

Co se týče tvrzených skel, zde bychom doporučovali pro maximální ochranu sáhnout po sklech, které kryjí celou přední stranu a nikoliv jen displej. Jen ty totiž dokáží telefon spolehlivě ochránit před naprostou většinou pádů a škrábanců a navíc i nejlépe vypadají, jelikož de facto splynou s celou přední stranou. Jen pozor na to, abyste při výběru skla koupili takové, které bude kompatibilní i s krytem. V takovém případě vybírejte primárně ze skel s označením Case-friendly, jelikož u nich máte jistotu, že si s kryty rozumět budou – tedy minimálně s kryty výrobce telefonu a skla (zpravidla si však rozumí se všemi standardními typy). Pokud byste pak hledali kvalitního výrobce, doporučit můžeme jednoznačně PanzerGlass, který využívá celá naše redakce již řadu let a které nejednomu z nás již telefon před škrábanci či prasknutími zachránilo.

Nabíjejte všemi dostupnými způsoby

iPhone SE 2. generace můžete nabíjet jak standardně pomocí kabelu, tak i bezdrátově. Co se pak týče kabelového nabíjení, telefon může být dobíjen až 18W, které mu zaručí maximální možnou rychlost nabití. V jeho balení je nicméně přibalen jen 5W adaptér, takže si budete muset pro maximální využití možností nabíjení zbylé nabíjecí příslušenství dokoupit.

U bezdrátové nabíječky vám stačí de facto jen to, aby splňovala Qi standard. Při její koupi si tedy tuto věc rozhodně pohlídejte. Co se týče výkonu nabíječek, iPhony jsou standardně schopny přijímat 7,5W, avšak u SE 2 zatím nebyl tento údaj potvrzen. Nicméně už nyní lze říci, že vše nad 7,5W je pro vás zbytečné, jelikož nabíjení rychlejší zkrátka nebude. Vlastně se dá obecně říci, že pro rychlé nabití je bezdrátová nabíječka nepoužitelná, jelikož rychlostně nesahá rychlonabíječkám ani po kotníky. Její využití je tak zejména při nabíjení v práci či v noci, kdy jí umístíte na noční stolek a neřešíte, zda se telefon nabije za 3 nebo 5 hodin, jelikož vám stačí nabitý až ráno. Co se týče značek, dobře slouží například nabíječky od Belkinu či Mophie. bez problému nicméně funguje třeba i bezdrátová nabíječka z řady AlzaPower od Alzy, která navíc vyjde na pakatel.

Při pořizování rychlonabíječek je nutná brát v potaz to, že kromě nabíjecího adaptéru je nutné koupit i kabel USB-C / Lightning. Na výběr je celá řada výrobců, přičemž my můžeme opět doporučit produkty z řady AlzaPower, které jsou levné a zároveň kvalitní. Jediné, co musí adaptér splňovat, je výkon minimálně 18W a zdířka n USB-C. Kabely jsou pak samozřejmě ideální s MFi certifikací. Volbou jistoty je pak pořízení tohoto příslušenství přímo od Applu. Smířit se nicméně musíte s tím, že je stejně jako jeho ostatní produkty dražší.

Pro náruživé hráče

Že dorazí iPhone SE 2. generace s předinstalovaným operačním systémem iOS 13 nepřekvapí absolutně nikoho. Co však možná málokomu s ohledem na tuto skutečnost došlo je to, že je tím pádem k iPhonu možné připojit herní ovladač od Xboxu, PlayStationu a potažmo výrobce s certifikací MFi. Pokud se tedy chystáte na telefonu často hrát hry – ať už z Apple Arcade či přímo z App Store -, herní ovladač by se vám mohl hodit. Jeho výběr necháme na každém z vás, jelikož každému sedne do ruky něco jiného. My v redakci však primárně využíváme ovladače od Xboxu, které jsou pro nás tvarově příjemnější než DualShocky od PlayStationu. Nicméně znovu opakuji, že v tomto případě záleží skutečně primárně na preferencích samotného uživatele. Ovladače totiž odvedou prakticky všechny stejnou službu. Záleží tedy prakticky jen na tom, jak příjemně se vám u toho budou držet. Před pořízením tedy rozhodně není od věci si někde kompatibilní ovladače osahat a podle toho se rozhodnout, jaký je pro vaše ruce ten pravý.

Jen vy a hudba

K iPhonu SE 2. generace přibaluje Apple jako již tradičně sluchátka EarPods s Lightning konektorem. Ty jsou sice poměrně kvalitní, nicméně neposkytují takový komfort jako sluchátka bezdrátová, která se těší v posledních letech obří popularitě. Pokud bychom vám měli doporučit sluchátka jako stvořená k iPhonu, byly by to jednoznačně AirPods či AirPods Pro z dílny Applu, potažmo sluchátka z dílny Beats, která již řadu let spadá pod Apple a tudíž má vynikající softwarovou podporu. S iPhonem SE 2. generace nicméně spojíte prakticky jakákoliv bezdrátová sluchátka, jelikož se spoléhají zpravidla na Bluetooth standard. Díky tomu tak můžete sáhnout jak po levnějších verzích například od Niceboy, tak dražších třeba z dílny Sony. Výběr sluchátek je nicméně poměrně ošemetná věc, takže univerzální rada, jak vybrat ta nejlepší přesně pro vás zkrátka neexistuje.