iPhone SE 2: Komu se vyplatí a komu nikoliv

Přestože nás od představení iPhonu SE 2. generace dělí již více než 26 hodin, diskuze ohledně něj ani zdaleka neutichají. Naprostá většina z nich se pak točí zejména kolem toho, pro koho je vlastně telefon vhodný a pro koho už nikoliv. Jelikož se názory uživatelů různí a mnozí evidentně stále tápou nad tím, zda pro ně má smysl do telefonu investovat či nikoliv, pokusili jsme se v následujících řádcích relativně obsáhle sepsat, pro koho by mohl být nový iPhone vhodný a komu by se naopak nevyplatil a to jak z hlediska nynějšího vlastnictví jakéhokoliv iPhonu, tak z hlediska osobnosti jako takové. Pokud tedy stále tápete nad tím, zda je pro vás či vaše blízké novinka vhodná či nikoliv, v následujících řádících byste měli nalézt odpověď.

Z pohledu uživatelů

Začátečníci, děti a méně nároční lidé

O iPhonu SE 2. generace se dá obecně říci, že se jedná o skvělý telefon pro určité skupiny uživatelů a tak bychom jej měli i vnímat. Jeho hlavní cílovou skupinou jsou zejména Applem doposud nepolíbení uživatelé, kteří si chtějí jeho hardware i software levně vyzkoušet, a dále pak děti – ať už odkojené na Apple produktech či nikoliv – spolu s méně náročnými uživateli, kteří již mají s Apple produkty zkušenosti. Pro první skupinu je iPhone SE 2 naprosto ideálním zařízením, jelikož jí provede téměř všemi zákoutími jablečného světa a to díky vynikajícímu výkonu, podpoře nejnovějších softwarů a absenci jen několika softwarových i hardwarových věcí, kterými se pyšní vlajkové lodě. Uživatel si tak bude moci na opravdu kvalitním a zároveň cenově dostupném „železe“ vyzkoušet, zda pro něj má vstup do světa Apple smysl a pokud ano, bude moci jednoduše upgradovat na iPhony 11 a 11 Pro, které nejsou od iPhonu SE 2 ve výsledku až tak vzdáleny, jelikož mají navíc „jen“ Face ID, jiný design (ten je však otázkou vkusu a tudíž do jeho hodnocení zabíhat nechci), 1 GB RAM paměti navíc, kvalitnější displej (minimálně v případě OLED modelů) a zajímavější fotosoustavu.

Druhou skupinou jsou děti, které po iPhonech v poslední době prahnou čím dál víc. Pokud s iPhonem začínají, dá se na ně tím pádem pohlížet naprosto stejnou optikou jako na uživatele výše. Pokud pak již iPhone měly a přechází na SE, pak se dá očekávat, že přechází ze staršího modelu a tím pádem se jim do rukou dostane telefon s vyšším výkonem, lepšími vlastnostmi, ale zároveň stejnými zákoutími (po přetažení dat a nastavení přes iCloud či iTunes), na která byla zvyklé z předešlé verze, díky čemuž pro ně bude přechod velmi jednoduchý – bavíme-li se tedy samozřejmě o věkové skupině, která má se zvládnutím elektroniky problémy. O obou skupinách dětí se pak dá v globálu říci, že skrze iPhone (bez ohledu na model) mohou být dokonale propojeni se svými rodiči jablíčkáři a to nejen z hlediska služeb, ale i třeba z hlediska bezpečnosti (aplikace Najít), potažmo Času u obrazovky, který jim mohou rodiče na dálku regulovat. Kdyby přitom dítě iPhone SE 2 ztratilo, nejednalo by se vzhledem k jeho ceně o takovou tragédii jako v případě modelů 11 či 11 Pro. Pokud tedy dítě touží po iPhonu – ať už prvním nebo dalším -, je nové SE rozhodně velmi dobou volbou.

Třetí skupinou uživatelů, kteří po iPhonu SE 2. generace budou sahat ve velkém, jsou uživatelé nenároční – tedy takoví, kteří zkrátka nevidí v koupi telefonu za 30 tisíc korun nic světoborného, jelikož jim stačí využívat jen ty nejelementárnější funkce. Zároveň jsou však zvyklí na ekosystém Applu a nechce se jim kvůli němu odcházet, což je poměrně častá věc. Přesně ti proto ze svých starších iPhonů rádi na novinku přejdou, jelikož do puntíku splňuje jejich vize dobrého telefonu. SE 2 je totiž levné výkonné, designově neurazí a hlavně snadno zapojitelné do ekosystému, což je alfa a omega.

Nároční uživatelé

Pokud se řadíte mezi náročné uživatele, iPhone SE 2. generace pro vás samozřejmě není. Z hlediska výkonu se sice jedná o bestii, ale narazit byste mohli na limity fotoaparátu, kvality displeje a potažmo věci typu hliníkový rámeček místo oceli, lepší AirDrop díky čipu U1 a podobně. Svým způsobem se jedná o detaily, které méně náročnému člověku chybět nebudou. Pokud si však v posledních letech dopřáváte luxus ve formě prémiových iPhonů X, XS či 11 Pro a nebo jste okusili minimálně Face ID a fotoaparát iPhonu 11, nový iPhone SE 2. generace vám radost dělat nebude, jelikož se u něj budete zřejmě cítit omezení. Jeho nákup vám tedy rozhodně nedoporučíme.

Z pohledu vlastníků iPhonů

Majitelé iPhonů 6, 6s, 7 a SE, potažmo starších

Přestože jsou v současnosti nejaktuálnějšími iPhony modely s označením 12, ve světě jsou stále velmi populární iPhony 6, 6s či 7 a potažmo i SE či modely starší. Přesně na jejich majitele – respektive na ty, kteří neprahnou po prémiových modelech – Apple novým iPhonem SE 2 cílí a chce je konečně přimět k upgradu. Ten má dle nás smysl u všech výše zmíněných modelů, jelikož se výkonnostně, fotoaparátově a v mnoha případech i z hlediska podpory nemohou s iPhonem SE 2 rovnat. Procesor, který v novém iPhonu tepe, bude mít dostatečný výkon ještě dalších několik let, na fotoaparát si také u novinky stěžovat rozhodně nebudete a vychytávky typu bezdrátové nabíjení či rychlonabíjení si rozhodně zamilujete. Když k tomu navíc přičteme lákavou cenu, dostaneme telefon, který je pro uživatele stále se držící starších modelů a nelačnící po modelech za 30 tisíc korun must-have hračku. To vše však samozřejmě platí jen v případě, že chcete Applu zachovat věrnost a baví vás jeho softwarový ekosystém. Pokud tomu tak není a k ekosystému Applu vás neváže vůbec nic, za necelých 13 tisíc korun se slušný androidí telefon s papírově lepšími specifikacemi určitě sehnat dá.

Majitelé iPhonů 8 a novějších

Následující řádky se vám možná budou zdát stupidní, ale vězte, že na (nejen) českých diskuzních fórech se od včerejšího večera množí dotazy nezkušených jablíčkářů vlastnících klidně i iPhony 11 Pro týkající se toho, zda se jim vyplatí přechod či nikoliv. Pokud nás tedy někdo takový čte, nyní mu odpovíme – ne, nevyplatí. Jediný novější model, u kterého se dá ještě přemýšlet nad přechodem na iPhone SE 2 je iPhone 8, avšak přechod by pro takového uživatele nepřinesl téměř nic nového. Kromě procesoru a RAM paměti se totiž iPhony 8 od SE 2 prakticky neliší a je tudíž jen na vás, zda vám celkové zrychlení systému díky procesoru A13 Bionic v novém iPhonu za upgrade stojí či nikoliv. V případě iPhonů X, XS, XR, 11, 11 Pro a potažmo modelů Max by pak byla koupě iPhonu SE 2. generace šlápnutím vedle v tom slova smyslu, že byste si zkrátka papírově nepolepšili. Všechny tyto telefony totiž nabízí lepší vlastnosti a to jak z hlediska kvality displeje, tak fotosoustavy či zabezpečení Face ID. Upgrade by tedy byl v tomto případě krok zpět, nepotřebujete-li vyloženě telefon s Home Buttonem a rámečky kolem displeje.