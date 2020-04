5 funkcí z Androidích telefonů, které bychom uvítali u iPhonů

Již několik let trvá mezi uživateli pomyslná válka iOS vs Android. Někdo tuto „válku“ bere doopravdy vážně a pevně stojí na jedné čí druhé straně, inteligentnější jedinci však konstruktivně hledají výhody a nevýhody obou zařízení a nebojí se uznat, že v něčem jsou Androidí zařízení oproti iPhonům lepší (a samozřejmě naopak). Pokud mezi tyto jedince patříte i vy, tak by se vám rozhodně mohl líbit tento článek, ve kterém se podíváme na 5 vlastností Androidích telefonů, které jsou tak skvělé, že by je mnoho uživatelů zajisté uvítalo i u iPhonů.

Always-On displej

Mnoho Android zařízení je již vybaveno tzv. Always-On displejem. Tento displej už se objevil i ve světě Applu, a to konkrétně u Apple Watch Series 5. Bohužel, do iPhonů si tento displej prozatím cestu nenašel a Always-On displej tak zůstává stále dominantou Apple Watch. Always-On displej je na smartphonech využívám k zobrazování různých informací či notifikací. Ať už to je třeba čas společně s datem, anebo třeba rozšířené zobrazení určitých notifikací či ikonek aplikací, které označují, zdali vám nepřišla nějaká notifikace. iPhone bychom tak s Always-On displejem mohli využít také v režimu „nočního stolku“, kdy by nám mohl ukazovat aktuální čas bez toho, aniž bychom se museli dotknout displeje. Zdali se u budoucích iPhonů Always-On displeje dočkáme je záhadou, nezbývá však doufat, že ano.

Always-On displej Apple Watch Series 5:

USB-C konektor

Lightning konektor byl ve své době naprosto skvělým konektorem. Jednalo se o takový konektoru, u kterého bylo naprosto jedno, jakou stranou do něj zasunete kabel. Možná se to může zdát jako prkotina, ale tzv. „oboustranný“ konektor je v dnešní době u zařízení naprostým standardem – stačí se podívat na konektor USB-C (a Thunderbolt 3), který je po vzoru Lightningu taktéž oboustranný. Nutno však podotknout, že Lightningu pomalu začíná zvonit umíráček. Je to především kvůli tomu, že nedokáže přenášet data velkou rychlostí (jako poslední generace USB-C). Apple už se dokonce k využití USB-C rozhodl u iPadů Pro 3. a 4. generace, avšak do iPhonů se tento konektor prozatím nedostal. Doufejme tedy, že se Apple rozhodne USB-C konektorem vybavit letošní iPhony 12. Bude se sice jednat o razantní změnu, podobnou jako v případě odstranění 3,5mm jacku, avšak lidé si i v tomto případě samozřejmě zvyknou.

Plně přizpůsobitelná obrazovka

Apple své uživatele výrazně omezuje i v tom, jakým způsobem si mohou přizpůsobit svou domovskou obrazovku. V iOS a iPadOS můžeme tak maximálně přehazovat ikony aplikací a tvořit složky – nic víc nám systém nedovolí. V tomto případě má Android opravdu velmi navrch, jelikož si v rámci tohoto systému můžete ikony aplikací rozmístit kdekoliv po obrazovce. K dispozici jsou také tzv. widgety, které si na Androidu můžete umístit kdekoliv na domovskou obrazovku a nemusíte pro jejich zobrazení přejíždět směrem doleva. Nutno však podotknout, že widgety bychom mohli, společně s rozšířenou správou domovské obrazovky, využívat již v budoucí verzi iOS 14. Naznačují tomu poslední úniky zdrojových kódů a další informace – tak snad se dočkáme a Apple svým uživatelům alespoň v tomto případě rozváže ruce.

Lepší ovládací centrum

Co si budeme nalhávat, ovládací centrum v nynějším operačním systému iOS či iPadOS není úplně tak skvělé, jak by mohlo být. Samozřejmě se v něm nachází základní možnosti pro správu vašeho zařízení a samozřejmě si můžete ovládací centrum také upravit v nastavení. I přesto by se však hodilo, kdyby Apple ovládací centrum o něco více rozšířil, popřípadě aby dal vývojářům aplikací třetí strany možnost s ovládacím centrem nějak pracovat. My bychom se tak dočkali možnosti pro přidání vícero zajímavých prvků a ovládání našich zařízení by se tak mohlo stát ještě více jednodušší. I v tomto případě by se tedy Apple mohl inspirovat u zařízení s operačním systémem Android.

Koncept iOS 14:

Splitscreen pro multitasking

Využívání splitscreenu pro multitasking na iPhonech bylo ještě před několika lety, vzhledem k malé velikosti displejů zařízení, nemyslitelné. Momentálně však mají iPhony o mnoho větší displej, který se v případě Max verze blíží k velikosti malého tabletu. Bohužel, uživatelé těchto zařízení nemohou na svých velkých displejích využívat prakticky žádnou formu multitaskingu. Apple se rozhodl multitasking prozatím „uzamknout“ na své iPady. I v tomto případě bychom se však v iOS 14 mohli dočkat určitých změn. Opět tomu napovídají úniky zdrojových kódů z chystaného operačního systému. Nezbývá nám tedy nic jiného, než čekat, s čím Apple přijde, a zdali doopravdy dočkáme.